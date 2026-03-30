Грузия планирует отказаться от российской нефти – ставка на сырье из Центральной Азии

Грузия постепенно готовится к отказу от российской нефти и переходу на поставки из стран Центральной Азии. Такой шаг позволит не только диверсифицировать источники энергоресурсов, но и открыть путь для экспорта нефтепродуктов в Европейский Союз, где действуют ограничения в отношении российского сырья. Об этом пишет Business Media, передает УНН.

Речь идет о проекте компании Black Sea Petroleum, которая строит нефтеперерабатывающий завод в Кулеви с общим объемом инвестиций около 600 млн долларов.

В настоящее время предприятие уже работает на первом этапе и использует российское сырье. В то же время стратегическая цель – полная замена его на нефть из Туркменистана, а затем и Казахстана.

Мы уже достигли договоренностей по поставкам туркменской нефти, однако есть задержки с ее транспортировкой через Азербайджан. Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен – отметил CEO компании Давид Поцхверия.

Переход на нероссийское сырье откроет возможность экспорта продукции в Европейский Союз, поскольку сейчас там действуют ограничения на импорт нефтепродуктов, изготовленных из российской нефти.

Проект реализуется в два этапа. На первом завод производит полуфабрикаты – нефть, мазут и дизель. На втором этапе планируется полноценное производство бензина, авиационного топлива и дизеля стандарта Евро-5 с общей мощностью до 4,5 млн тонн в год.

В компании также рассчитывают не только обеспечить внутренний рынок, но и превратить Грузию в экспортера нефтепродуктов.

Среди партнеров уже есть крупные международные компании, в частности Saudi Aramco и Trafigura. Также заключено соглашение с американской корпорацией Honeywell по технологическому обеспечению производства.

В то же время ключевым вызовом остается логистика поставок сырья из Центральной Азии, в частности через территорию Азербайджана.

