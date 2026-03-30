The Guardian

Грузія планує відмовитися від російської нафти – ставка на сировину з Центральної Азії

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Компанія Black Sea Petroleum будує НПЗ у Кулеві для переробки сировини з Центральної Азії.

Грузія поступово готується до відмови від російської нафти та переходу на постачання з країн Центральної Азії. Такий крок дозволить не лише диверсифікувати джерела енергоресурсів, а й відкрити шлях для експорту нафтопродуктів до Європейського Союзу, де діють обмеження щодо російської сировини. Про це пише Business Media, передає УНН.

Йдеться про проєкт компанії Black Sea Petroleum, яка будує нафтопереробний завод у Кулеві із загальним обсягом інвестицій близько 600 млн доларів.

Наразі підприємство вже працює на першому етапі та використовує російську сировину. Водночас стратегічна мета – повна заміна її на нафту з Туркменістану, а згодом і Казахстану.

Ми вже досягли домовленостей щодо постачання туркменської нафти, однак є затримки з її транспортуванням через Азербайджан. Сподіваємося, що найближчим часом це питання буде вирішено 

– зазначив CEO компанії Давид Поцхверія.

Перехід на неросійську сировину відкриє можливість експорту продукції до Європейського Союзу, оскільки наразі там діють обмеження на імпорт нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти.

Проєкт реалізується у два етапи. На першому завод виробляє напівфабрикати – нафту, мазут і дизель. На другому етапі планується повноцінне виробництво бензину, авіаційного пального та дизеля стандарту Євро-5 із загальною потужністю до 4,5 млн тонн на рік.

У компанії також розраховують не лише забезпечити внутрішній ринок, а й перетворити Грузію на експортера нафтопродуктів.

Серед партнерів уже є великі міжнародні компанії, зокрема Saudi Aramco та Trafigura. Також укладено угоду з американською корпорацією Honeywell щодо технологічного забезпечення виробництва.

Водночас ключовим викликом залишається логістика постачання сировини з Центральної Азії, зокрема через територію Азербайджану.

Андрій Тимощенков

ЕкономікаСвіт
Санкції
Техніка
Енергетика
Туркменістан
Європейський Союз
Азербайджан
Європа
Центральна Азія
Казахстан
Грузія