Цена на нефть Brent бьет исторический рекорд на фоне расширения войны на Ближнем Востоке

Цены на нефть продолжили рост в понедельник, при этом цена на Brent приближается к рекордному росту в месячном выражении после того, как йеменские хуситы расширили войну, начав свои первые атаки на Израиль, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 2,26 доллара, или на 2%, до 114,83 доллара за баррель на 13:20 GMT (15:20 по Киеву) после роста на 4,2% в пятницу. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 1,49 доллара, или на 1,5%, до 101,13 доллара после роста на 5,5% на предыдущей сессии.

Цена на Brent взлетела примерно на 58% в этом месяце, что является самым резким скачком в месячном выражении за всю историю наблюдений LSEG с 1988 года, превзойдя рост, достигнутый во время войны в Персидском заливе 1990 года. Тем временем цены на американскую нефть выросли на 51%, показав наибольший месячный прирост с мая 2020 года.

Рост был обусловлен фактическим перекрытием Ираном Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти и газа.

Конфликт, начавшийся 28 февраля с ударов США и Израиля по Ирану, с тех пор распространился по всему Ближнему Востоку, вызывая опасения по поводу судоходных путей вокруг Аравийского полуострова и Красного моря.

Подогревая цены, президент США Дональд Трамп в понедельник выступил с очередным предупреждением Ирану: либо открыть Ормузский пролив, либо подвергнуться риску атак США на его нефтяные скважины и электростанции.

"Достигнут значительный прогресс, но если по какой-то причине сделка не будет достигнута в ближайшее время, что, вероятно, произойдет, и если Ормузский пролив не будет немедленно "открыт для бизнеса", мы завершим наше прекрасное "пребывание" в Иране, подорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харг", – написал Трамп в сообщении в социальных сетях.

По мере прибытия новых американских войск на Ближний Восток Трамп ранее заявлял, что США и Иран проводят встречи "непосредственно и опосредованно", а новые лидеры Тегерана "ведут себя очень умно".

Однако в понедельник израильские военные заявили, что атакуют иранскую правительственную инфраструктуру по всему Тегерану.

Ранее Трамп заявил, что приостановит атаки на энергетическую сеть Ирана до 6 апреля.

"Продленный Трампом дедлайн - 6 апреля, когда США потенциально могут возобновить атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана, - не оказал никакого успокаивающего эффекта. Рынок теперь ожидает конкретных признаков деэскалации, а не просто риторики", - говорится в записке SEB Research.

В понедельник израильские военные заявили, что Иран выпустил несколько волн ракет по Израилю, а также, что атака была совершена из Йемена - это лишь второй случай с начала войны.

"Конфликт больше не сосредоточен в Персидском заливе и вокруг Ормузского пролива, а теперь распространяется на Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив - один из важнейших узловых пунктов в мире для поставок нефти и нефтепродуктов", - говорится в аналитической записке аналитиков JP Morgan.

По данным аналитической компании Kpler, экспорт саудовской нефти, перенаправленный из Ормузского пролива в порт Янбу в Красном море, на прошлой неделе достиг 4,658 млн баррелей в сутки.

Если экспорт из Янбу будет нарушен, саудовской нефти придется перенаправиться на египетский Суэцкий-Средиземноморский (SUMED) трубопровод в Средиземное море, заявили аналитики JP Morgan.

В выходные в регионе участились атаки, которые повредили терминал в Салале в Омане, несмотря на попытки начать переговоры о прекращении огня.

Иран заявил о готовности ответить на наземную атаку США, обвинив Вашингтон в воскресенье в подготовке наземной атаки, несмотря на стремление к переговорам.

Министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар заявил, что они обсудили возможные пути скорейшего и окончательного прекращения войны в регионе, а также потенциальные американо-иранские переговоры в Исламабаде.

Отдельно в понедельник вьетнамская компания Binh Son Refining and Petrochemical заявила, что ведет переговоры с российскими партнерами по закупке нефти. Компания также заявила, что будет закупать больше нефти из Африки, США и Юго-Восточной Азии.

Европейский Союз не сталкивается с немедленным дефицитом поставок, но наблюдается обострение ситуации на рынках дизельного топлива и авиационного топлива, и министры энергетики ЕС проведут во вторник переговоры о том, как скоординировать свои действия в связи с перебоями, говорится в информационном документе ЕС.

