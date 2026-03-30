Трамп угрожает "полностью" уничтожить энергетические ресурсы Ирана, если сделка не будет достигнута

Соединенные Штаты ведут переговоры с новым руководством Ирана о завершении военных операций. В то же время, в случае отсутствия соглашения, США могут прибегнуть к жестким действиям. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает УНН.

Соединенные Штаты Америки ведут серьезные переговоры с новым, более разумным режимом, чтобы завершить наши военные операции в Иране. Был достигнут большой прогресс, но если по какой-то причине соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, что, вероятно, произойдет, и если Ормузский пролив не будет немедленно "открыт для бизнеса", мы завершим наше замечательное "пребывание" в Иране, подорвав и полностью уничтожив все их электрогенерирующие станции, нефтяные скважины и остров Харг (а также, возможно, все опреснительные установки!), которые мы намеренно пока не "тронули" - подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, "это будет месть за наших многих солдат и других людей, которых Иран уничтожил и убил в течение 47-летнего "правления террора" старого режима".

