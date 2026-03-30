Трамп погрожує "повністю" знищити енергетичні ресурси Ірану, якщо угода не буде досягнута
Київ • УНН
США ведуть переговори з новим режимом Ірану про завершення операцій. Трамп обіцяє знищити нафтові та електростанції, якщо угоду не підпишуть.
Сполучені Штати ведуть переговори з новим керівництвом Ірану щодо завершення військових операцій. Водночас, у разі відсутності угоди, США можуть вдатися до жорстких дій. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає УНН.
Сполучені Штати Америки ведуть серйозні переговори з новим, більш розумним режимом, щоб завершити наші військові операції в Ірані. Був досягнутий великий прогрес, але якщо з якоїсь причини угода не буде досягнута найближчим часом, що, ймовірно, станеться, і якщо Ормузька протока не буде негайно "відкрита для бізнесу", ми завершимо наше чудове "перебування" в Ірані, підірвавши і повністю знищивши всі їхні електрогенеруючі станції, нафтові свердловини та острів Харг (а також, можливо, всі опріснювальні установки!), які ми навмисно поки що не "торкнулися"
За словами Трампа, "це буде помста за наших багатьох солдатів і інших людей, яких Іран знищив і вбив протягом 47-річного "правління терору" старого режиму".
Нагадаємо
Іран погодився на більшість із 15 пунктів плану США та передає 20 кораблів нафти. Трамп заявив про зміну режиму в країні після загибелі лідерів.