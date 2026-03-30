Трамп погрожує "повністю" знищити енергетичні ресурси Ірану, якщо угода не буде досягнута

Сполучені Штати ведуть переговори з новим керівництвом Ірану щодо завершення військових операцій. Водночас, у разі відсутності угоди, США можуть вдатися до жорстких дій. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає УНН.

Сполучені Штати Америки ведуть серйозні переговори з новим, більш розумним режимом, щоб завершити наші військові операції в Ірані. Був досягнутий великий прогрес, але якщо з якоїсь причини угода не буде досягнута найближчим часом, що, ймовірно, станеться, і якщо Ормузька протока не буде негайно "відкрита для бізнесу", ми завершимо наше чудове "перебування" в Ірані, підірвавши і повністю знищивши всі їхні електрогенеруючі станції, нафтові свердловини та острів Харг (а також, можливо, всі опріснювальні установки!), які ми навмисно поки що не "торкнулися" - наголосив американський лідер.

За словами Трампа, "це буде помста за наших багатьох солдатів і інших людей, яких Іран знищив і вбив протягом 47-річного "правління терору" старого режиму".

