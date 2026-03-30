Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Хайфе после ракетного удара Ирана и «Хезболлы»

Пожар произошел на израильском нефтеперерабатывающем заводе в Хайфе после ракетного обстрела Ирана и "Хезболлы", пишет УНН со ссылкой на AP.

Подробности

Согласно видеозаписи, пожар вспыхнул в понедельник на нефтеперерабатывающем заводе в северном израильском городе Хайфа во второй раз за месяц войны с Ираном.

Как отмечает The Times of Israel, кадры, показанные по телевидению, показали пламя на нефтеперерабатывающем заводе в Хайфе после ракетного обстрела Ирана и "Хезболлы".

"Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Базан после последнего ракетного обстрела Ирана и "Хезболлы", согласно видеозаписи, показанной в новостях 12 канала", - говорится в сообщении.

Видео показывает пламя на большом резервуаре нефтеперерабатывающего завода с густым черным дымом, который быстро потушили. Непонятно, стали ли причиной пожара ракетный удар или обломки, указывает AP.

В Израиле есть два нефтеперерабатывающих завода. Его удары по Ирану были направлены на иранское месторождение природного газа Южный Парс и другие нефтехимические объекты, пишет AP.

Дополняется...