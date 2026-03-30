Пожежа сталася на нафтопереробному заводі в Хайфі після обстрілу Ірану та Хезболли
Київ • УНН
На ізраїльському заводі Базан спалахнув резервуар після ракетної атаки. Причина займання наразі невідома, вогонь вдалося швидко ліквідувати.
Пожежа сталася на ізраїльському нафтопереробному заводі в Хайфі після ракетного обстрілу Ірану та "Хезболли", пише УНН з посиланням на AP.
Згідно з відеозаписом, пожежа спалахнула в понеділок на нафтопереробному заводі в північному ізраїльському місті Хайфа вдруге за місяць війни з Іраном.
Як зазначає The Times of Israel, кадри, показані по телебаченню, показали полум'я на нафтопереробному заводі в Хайфі після ракетного обстрілу Ірану та "Хезболли".
"Пожежа сталася на нафтопереробному заводі Базан після останнього ракетного обстрілу Ірану та "Хезболли", згідно з відеозаписом, показаним у новинах 12 каналу", - ідеться у повідомленні.
Відео показує полум'я на великому резервуарі нафтопереробного заводу з густим чорним димом, який швидко загасили. Незрозуміло, чи стали причиною пожежі ракетний удар, чи уламки, вказує AP.
В Ізраїлі є два нафтопереробні заводи. Його удари по Ірану були спрямовані на іранське родовище природного газу Південний Парс та інші нафтохімічні об'єкти, пише AP.
Доповнюється...