Пожежа сталася на нафтопереробному заводі в Хайфі після обстрілу Ірану та Хезболли

Пожежа сталася на ізраїльському нафтопереробному заводі в Хайфі після ракетного обстрілу Ірану та "Хезболли", пише УНН з посиланням на AP.

Згідно з відеозаписом, пожежа спалахнула в понеділок на нафтопереробному заводі в північному ізраїльському місті Хайфа вдруге за місяць війни з Іраном.

Як зазначає The Times of Israel, кадри, показані по телебаченню, показали полум'я на нафтопереробному заводі в Хайфі після ракетного обстрілу Ірану та "Хезболли".

"Пожежа сталася на нафтопереробному заводі Базан після останнього ракетного обстрілу Ірану та "Хезболли", згідно з відеозаписом, показаним у новинах 12 каналу", - ідеться у повідомленні.

Відео показує полум'я на великому резервуарі нафтопереробного заводу з густим чорним димом, який швидко загасили. Незрозуміло, чи стали причиною пожежі ракетний удар, чи уламки, вказує AP.

В Ізраїлі є два нафтопереробні заводи. Його удари по Ірану були спрямовані на іранське родовище природного газу Південний Парс та інші нафтохімічні об'єкти, пише AP.

