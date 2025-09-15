$41.280.03
США и Китай договорились по TikTok, россия теряет субъектность - ЦПД

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко прокомментировал соглашение США и Китая по TikTok, подчеркнув, что это свидетельствует о начале новой биполярности мира без россии. Он отметил, что россия потеряла субъектность из-за войны против Украины и теперь является лишь сырьевым придатком.

США и Китай договорились по TikTok, россия теряет субъектность - ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко прокомментировал сообщения в СМИ о достижении соглашения между США и Китаем по TikTok. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Коваленко.

Подробности

Как отметил Коваленко, для Вашингтона это не просто вопрос данных или алгоритмов. Речь идет о контроле над одним из главных инструментов формирования общественных настроений.

Главный сигнал: США и Китай способны договариваться даже тогда, когда стартовые позиции максимально противоположны. Это означает начало большого разговора о новом биполярном мире. России за этим столом нет. Сырьевые придатки, которым является россия для Китая, за столы не приглашают. Их юзают

- сказал Коваленко.

Он добавил, что путину в этой ситуации оставили роль статиста, которому придется выполнить решения, принятые другими. Его война против Украины стала билетом в "несубъектность", а рф вытеснена с Ближнего Востока, Центральной Азии, Европы, говорит начальник ЦПД.

Мир делится без РФ. А путин расплачивается за провальную агрессию против Украины потерей субъектности. Можно сколько угодно идти рядом с Си и ртом скабеевой рассказывать о "геополитическом лидерстве", но Китай уже заранее решил судьбу рф 

- написал Коваленко.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что США достигли соглашения с Китаем относительно права собственности на TikTok. О достижении соглашения сообщил министр финансов США Скотт Бессент: детали будут согласованы во время разговора Трампа с председателем Китая Си Цзиньпином в пятницу.

Евгений Устименко

