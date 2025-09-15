США и Китай договорились по TikTok, россия теряет субъектность - ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко прокомментировал сообщения в СМИ о достижении соглашения между США и Китаем по TikTok. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Коваленко.

Как отметил Коваленко, для Вашингтона это не просто вопрос данных или алгоритмов. Речь идет о контроле над одним из главных инструментов формирования общественных настроений.

Главный сигнал: США и Китай способны договариваться даже тогда, когда стартовые позиции максимально противоположны. Это означает начало большого разговора о новом биполярном мире. России за этим столом нет. Сырьевые придатки, которым является россия для Китая, за столы не приглашают. Их юзают

Он добавил, что путину в этой ситуации оставили роль статиста, которому придется выполнить решения, принятые другими. Его война против Украины стала билетом в "несубъектность", а рф вытеснена с Ближнего Востока, Центральной Азии, Европы, говорит начальник ЦПД.

Мир делится без РФ. А путин расплачивается за провальную агрессию против Украины потерей субъектности. Можно сколько угодно идти рядом с Си и ртом скабеевой рассказывать о "геополитическом лидерстве", но Китай уже заранее решил судьбу рф