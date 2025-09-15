США та Китай домовилися щодо TikTok, росія втрачає суб'єктність - ЦПД
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко прокоментував угоду США та Китаю щодо TikTok, наголосивши, що це свідчить про початок нової біполярності світу без росії. Він зазначив, що росія втратила суб'єктність через війну проти України і тепер є лише сировинним придатком.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко прокоментував повідомлення у ЗМІ про досягнення угоди між США та Китаєм щодо TikTok. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Коваленка.
Деталі
Як зазначив Коваленко, для Вашингтона це не просто питання даних чи алгоритмів. Йдеться про контроль над одним із головних інструментів формування суспільних настроїв.
Головний сигнал: США та Китай здатні домовлятися навіть тоді, коли стартові позиції максимально протилежні. Це означає початок великої розмови про новий біполярний світ. росії за цим столом немає. Сировинні придатки, яким є росія для Китаю, за столи не запрошують. Їх юзають
Він додав, що путіну у цій ситуації залишили роль статиста, якому доведеться виконати рішення, ухвалені іншими. Його війна проти України стала квитком у "несуб’єктність", а рф витіснена з Близького Сходу, Центральної Азії, Європи, каже начальник ЦПД.
Світ ділиться без рф. А путін розплачується за провальну агресію проти України втратою субʼєктності. Можна скільки завгодно йти поруч з Сі і ротом скабєєвої розповідати про "геополітичне лідерство", але Китай вже наперед вирішив долю рф
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що США досягли угоди з Китаєм щодо права власності на TikTok. Про досягнення угоди повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент: деталі будуть узгоджені під час розмови Трампа з головою Китаю Сі Цзіньпіном у п'ятницю.