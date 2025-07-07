Настоящая "денацификация" должна начаться с москвы: в Киеве отреагировали на заявления лаврова и призвали партнеров к новым санкциям
Киев • УНН
Представитель МИД Украины Георгий Тихий отреагировал на заявления лаврова, назвав их отказом от мирных усилий. Украина призывает партнеров немедленно ввести новые жесткие санкции против россии.
Воинственная риторика лаврова демонстрирует, что россия отвергает мирные усилия и вместо этого прибегает к ультиматумам образца 2022 года. Так спикер МИД Георгий Тихий отреагировал на заявление главы мид рф сергея лаврова и призвал партнеров немедленно применить новые, жесткие санкции против этих российских "денацификаторов", передает УНН.
Настоящая "денацификация" должна начаться с москвы, учитывая ее отношение к другим этническим группам — азербайджанцам и остальным народам Южного Кавказа, Центральной Азии, украинцам, крымским татарам и другим
По словам спикера МИД Украины, воинственная риторика лаврова демонстрирует, что россия отвергает мирные усилия и вместо этого прибегает к ультиматумам образца 2022 года.
Призываем партнеров немедленно применить новые, жесткие санкции против этих российских "денацификаторов", чтобы вернуть их к реальности
Контекст
Ранее министр иностранных дел россии лавров сделал заявление об условиях мирного соглашения с Украиной.
Российский дипломат подчеркнул, что "Украина должна быть демилитаризована и "денацифицирована", судебные иски и санкции против россии отменены, а замороженные активы возвращены".
Лавров озвучил условия рф для прекращения войны в Украине07.07.25, 15:30 • 666 просмотров