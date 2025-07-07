Воинственная риторика лаврова демонстрирует, что россия отвергает мирные усилия и вместо этого прибегает к ультиматумам образца 2022 года. Так спикер МИД Георгий Тихий отреагировал на заявление главы мид рф сергея лаврова и призвал партнеров немедленно применить новые, жесткие санкции против этих российских "денацификаторов", передает УНН.

Настоящая "денацификация" должна начаться с москвы, учитывая ее отношение к другим этническим группам — азербайджанцам и остальным народам Южного Кавказа, Центральной Азии, украинцам, крымским татарам и другим - подчеркнул Тихий.

По словам спикера МИД Украины, воинственная риторика лаврова демонстрирует, что россия отвергает мирные усилия и вместо этого прибегает к ультиматумам образца 2022 года.

Призываем партнеров немедленно применить новые, жесткие санкции против этих российских "денацификаторов", чтобы вернуть их к реальности - резюмировал Тихий.

Контекст

Ранее министр иностранных дел россии лавров сделал заявление об условиях мирного соглашения с Украиной.

Российский дипломат подчеркнул, что "Украина должна быть демилитаризована и "денацифицирована", судебные иски и санкции против россии отменены, а замороженные активы возвращены".

Лавров озвучил условия рф для прекращения войны в Украине