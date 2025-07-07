Министр иностранных дел рф сергей лавров перечислил российские условия для прекращения войны. Он подчеркнул, что для мира необходимо "международно-правовое признание новых территориальных реалий", возникших после аннексии Крыма, а также Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает Magyar Hemze, пишет УНН.

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"Эти люди решили свое будущее, свободно выразив свою волю во время референдума. Наша повестка дня включает демилитаризацию и денацификацию Украины, снятие санкций с россии, отмену всех исков против россии и возвращение незаконно захваченных активов, базирующихся на Западе", - заявил лавров.

По словам лаврова, все это должно быть включено в юридически обязывающее соглашение о мире. Он добавил, что Украина должна "вернуться к истокам своей государственности и соблюдать дух и букву документов, которые составили ее правовую основу" и упомянул Декларацию о государственном суверенитете 1990 года, в которой закреплено "положение о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе".

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Также глава российского МИД в очередной раз заявил о необходимости устранения "глубинных причин конфликта" и устранить "угрозы безопасности россии, вызванные расширением НАТО". Кроме этого, среди пожеланий москвы — обеспечение прав человека "на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который с 2014 года уничтожает все, что связано с Россией, русскими или русскоязычным народом, включая русский язык, культуру, традиции, каноническое православие и русскоязычные СМИ".

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