Украина никогда не пойдет на какие-либо ограничения своей обороноспособности – МИД

Украина никогда не согласится на какие-либо ограничения своей обороноспособности. Это касается Сил обороны ВСУ, оборонно-промышленного комплекса и оборонной поддержки от партнеров.

Об этом заявил представитель МИД Георгий Тихий в подкасте "Грунт с Нотевским", передает УНН.

Украина никогда не пойдет ни на какие ограничения своей обороноспособности. Это касается Сил обороны ВСУ, это касается оборонно-промышленного комплекса, это касается оборонной поддержки от партнеров. Если нет консенсуса и не готовы брать нас в НАТО, то Украина никогда не согласится ни на какие ограничения