Украина никогда не пойдет на какие-либо ограничения своей обороноспособности – МИД
Киев • УНН
Украина никогда не согласится на какие-либо ограничения своей обороноспособности, включая ВСУ, оборонно-промышленный комплекс и поддержку партнеров. Эту твердую позицию озвучил представитель МИД Георгий Тихий, подчеркивая, что Украина не пойдет на уступки, которые ее ослабляют.
Украина никогда не согласится на какие-либо ограничения своей обороноспособности. Это касается Сил обороны ВСУ, оборонно-промышленного комплекса и оборонной поддержки от партнеров.
Об этом заявил представитель МИД Георгий Тихий в подкасте "Грунт с Нотевским", передает УНН.
Украина никогда не пойдет ни на какие ограничения своей обороноспособности. Это касается Сил обороны ВСУ, это касается оборонно-промышленного комплекса, это касается оборонной поддержки от партнеров. Если нет консенсуса и не готовы брать нас в НАТО, то Украина никогда не согласится ни на какие ограничения
Он подчеркнул, что это очень твердая позиция.
Это очень твердая позиция, которая на всех переговорах от Украины звучит. Ничего, что ослабляет Украину
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Дополнение
Издание Politico сообщало, что на следующей неделе в четверг на полях саммита в Великобритании состоится встреча "коалиции желающих" – свободного партнерства западных стран, которые обещают поддержку Украине. По словам чиновника из Елисейского дворца в Париже, некоторые лидеры, в частности украинский президент Владимир Зеленский, присоединятся к встрече дистанционно из Рима, где украинский глава государства участвует в конференции, посвященной поддержке Киева.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявляла, что Украине необходимы гарантии безопасности и безусловное прекращение огня.