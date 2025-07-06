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Украина никогда не пойдет на какие-либо ограничения своей обороноспособности – МИД

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Украина никогда не согласится на какие-либо ограничения своей обороноспособности, включая ВСУ, оборонно-промышленный комплекс и поддержку партнеров. Эту твердую позицию озвучил представитель МИД Георгий Тихий, подчеркивая, что Украина не пойдет на уступки, которые ее ослабляют.

Украина никогда не пойдет на какие-либо ограничения своей обороноспособности – МИД

Украина никогда не согласится на какие-либо ограничения своей обороноспособности. Это касается Сил обороны ВСУ, оборонно-промышленного комплекса и оборонной поддержки от партнеров.

Об этом заявил представитель МИД Георгий Тихий в подкасте "Грунт с Нотевским", передает УНН

Украина никогда не пойдет ни на какие ограничения своей обороноспособности. Это касается Сил обороны ВСУ, это касается оборонно-промышленного комплекса, это касается оборонной поддержки от партнеров. Если нет консенсуса и не готовы брать нас в НАТО, то Украина никогда не согласится ни на какие ограничения

- сказал Тихий. 

Он подчеркнул, что это очень твердая позиция.

Это очень твердая позиция, которая на всех переговорах от Украины звучит. Ничего, что ослабляет Украину

- заявил Тихий.

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Дополнение

Издание Politico сообщало, что на следующей неделе в четверг на полях саммита в Великобритании состоится встреча "коалиции желающих" – свободного партнерства западных стран, которые обещают поддержку Украине. По словам чиновника из Елисейского дворца в Париже, некоторые лидеры, в частности украинский президент Владимир Зеленский, присоединятся к встрече дистанционно из Рима, где украинский глава государства участвует в конференции, посвященной поддержке Киева.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявляла, что Украине необходимы гарантии безопасности и безусловное прекращение огня.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
Джорджия Мелони
Министерство иностранных дел Украины
Рим
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Владимир Зеленский
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Киев
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