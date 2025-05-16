Україні необхідні гарантії безпеки та безумовне припинення вогню - Мелоні

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила в п'ятницю, на шляху до саміту Європейського політичного співтовариства (ЄПС) у Тирані, про важливість припиненні війни рф в Україні.

Передає УНН із посиланням на ANSA.

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Прем'єр-міністр Джорджія Мелоні заявила сьогодні, що необхідне безумовне припинення вогню та гарантії безпеки Україні.

Необхідно вимагати негайного припинення вогню для мирної угоди, яка дасть Києву гарантії безпеки

"Ми не повинні здаватися", додала глава уряду Італії на шляху до саміту Європейського політичного співтовариства (ЄПС) у Тирані.

Нагадаємо

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц запевнив у подальшій підтримці України у війні з росією після розмови з Дональдом Трампом.

Кір Стармер заявив, що європейські лідери говорили з Трампом про переговори між росією та Україною.