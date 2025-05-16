Стармер: Європа обговорила з Трампом розвиток подій на сьогоднішніх переговорах, позиція рф неприйнятна

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що він та інші європейські лідери говорили з президентом США Дональдом Трампом про сьогоднішні переговори між росією та Україною, вказавши, що позиція росії неприйнятна, і лідери мають намір координувати відповідь, пише УНН з посиланням на AP.

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"У нас щойно була зустріч із президентом Зеленським, а потім телефонна розмова з президентом Трампом, щоб обговорити розвиток подій на сьогоднішніх переговорах, і позиція росії явно неприйнятна", - сказав Стармер журналістам.

"В результаті цієї зустрічі з президентом Зеленським, під час обговорення з президентом Трампом, ми зараз тісно узгоджуємо та координуємо наші відповіді та продовжуватимемо це робити", - сказав він, на тлі саміту європейських лідерів в Албанії.

За його словами, рішення з Трампом також було узгоджено з лідерами Франції, Німеччини та Польщі.

Зеленський розповів про спільну з євролідерами розмову з Трампом щодо миру в Україні: говорили про санкції та тиск на рф