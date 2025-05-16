Стармер: Європа обговорила з Трампом розвиток подій на сьогоднішніх переговорах, позиція рф неприйнятна

$41.470.07
46.380.21
ukenru
На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров
13:30 • 13750 перегляди

На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

Ексклюзив
13:06 • 22283 перегляди

Чому нове регулювання фармринку в Україні може призвести до дефіциту ліків та розвитку тіньового ринку - думка експертки (ВІДЕО)

11:56 • 25613 перегляди

Зеленський про перемовини в Стамбулі: російські представники навіть не можуть піти на припинення вогню

09:33 • 69807 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

08:56 • 59624 перегляди

Україна у переговорах з ЄС щодо перехідного періоду безвізової торгівлі - Шмигаль

16 травня, 08:43 • 58367 перегляди

Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"

15 травня, 15:19 • 157484 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 171154 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

15 травня, 06:00 • 149376 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 183024 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.8м/с
85%
749мм
Популярнi новини

Нічна атака рф на Київщину зачепила два райони: показали наслідки

16 травня, 06:30 • 49799 перегляди

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

16 травня, 07:26 • 72424 перегляди

У Стамбулі стартують переговори України, США та Туреччини - МЗС

16 травня, 07:49 • 83887 перегляди

Переговори з росіянами у Стамбулі: що відомо станом на 11:00

16 травня, 08:01 • 18459 перегляди

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

09:08 • 50152 перегляди
Публікації

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 251560 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 242724 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 304250 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 367122 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 420580 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Хакан Фідан

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Україна

Туреччина

Сполучені Штати

Стамбул

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Sunday Times оновив рейтинг найбагатших у Британії: лідерство за Гопі Хіндуджа, а Дуа Ліпа - наймолодша власниця статків

13:03 • 2406 перегляди

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

09:08 • 50993 перегляди

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

16 травня, 07:26 • 73225 перегляди

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

15 травня, 14:45 • 80438 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

15 травня, 13:23 • 118014 перегляди
Актуальне

Північний потік

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Стармер: Європа обговорила з Трампом розвиток подій на сьогоднішніх переговорах, позиція рф неприйнятна

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Кір Стармер заявив, що європейські лідери говорили з Трампом про переговори між росією та Україною. Вони координують відповідь через неприйнятну позицію росії.

Стармер: Європа обговорила з Трампом розвиток подій на сьогоднішніх переговорах, позиція рф неприйнятна

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що він та інші європейські лідери говорили з президентом США Дональдом Трампом про сьогоднішні переговори між росією та Україною, вказавши, що позиція росії неприйнятна, і лідери мають намір координувати відповідь, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

"У нас щойно була зустріч із президентом Зеленським, а потім телефонна розмова з президентом Трампом, щоб обговорити розвиток подій на сьогоднішніх переговорах, і позиція росії явно неприйнятна", - сказав Стармер журналістам.

"В результаті цієї зустрічі з президентом Зеленським, під час обговорення з президентом Трампом, ми зараз тісно узгоджуємо та координуємо наші відповіді та продовжуватимемо це робити", - сказав він, на тлі саміту європейських лідерів в Албанії.

За його словами, рішення з Трампом також було узгоджено з лідерами Франції, Німеччини та Польщі.

Зеленський розповів про спільну з євролідерами розмову з Трампом щодо миру в Україні: говорили про санкції та тиск на рф16.05.25, 16:53 • 786 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Кейр Стармер
Дональд Трамп
Європейський Союз
Франція
Сполучене Королівство
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Польща
Brent
$64.76
Bitcoin
$103,989.10
S&P 500
$5,921.13
Tesla
$347.68
Газ TTF
$35.22
Золото
$3,183.06
Ethereum
$2,605.83