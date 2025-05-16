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Стармер: Европа обсудила с Трампом развитие событий на сегодняшних переговорах, позиция рф неприемлема

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Кир Стармер заявил, что европейские лидеры говорили с Трампом о переговорах между россией и Украиной. Они координируют ответ из-за неприемлемой позиции россии.

Стармер: Европа обсудила с Трампом развитие событий на сегодняшних переговорах, позиция рф неприемлема

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что он и другие европейские лидеры говорили с президентом США Дональдом Трампом о сегодняшних переговорах между россией и Украиной, указав, что позиция россии неприемлема, и лидеры намерены координировать ответ, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

"У нас только что была встреча с президентом Зеленским, а затем телефонный разговор с президентом Трампом, чтобы обсудить развитие событий на сегодняшних переговорах, и позиция россии явно неприемлема", - сказал Стармер журналистам.

"В результате этой встречи с президентом Зеленским, во время обсуждения с президентом Трампом, мы сейчас тесно согласовываем и координируем наши ответы и будем продолжать это делать", - сказал он, на фоне саммита европейских лидеров в Албании.

По его словам, решение с Трампом также было согласовано с лидерами Франции, Германии и Польши.

Зеленский рассказал о совместном с евролидерами разговоре с Трампом о мире в Украине: говорили о санкциях и давлении на рф16.05.25, 16:53 • 778 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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