Зеленский рассказал о совместном с евролидерами разговоре с Трампом о мире в Украине: говорили о санкциях и давлении на рф

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали о переговорах евролидеров с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране в Албании, отметив, что во время разговора было указано на важность санкций, если россия отказывается от полного и безусловного прекращения огня и убийств, пишет УНН.

Детали

"Говорил с Президентом США Дональдом Трампом вместе с Президентом Макроном, Федеральным канцлером Мерцом, премьер-министрами Стармером и Туском. Обсудили встречу в Стамбуле", - сообщил Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул: "Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира, и важно, чтобы мир держался сильных позиций".

Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, должны быть сильные санкции. Давление на россию должно сохраняться, пока россия не будет готова завершать войну. Спасибо всем в мире, кто помогает - подчеркнул Зеленский.

Зеленский и европейские лидеры провели телефонный разговор с Трампом

Дополнение

Переговоры Украины и россии в Стамбуле 16 мая - первые прямые переговоры за более чем три года - завершились через около двух часов от начала.

Ранее украинский дипломатический источник сообщил в комментарии СМИ, что требования россии на переговорах в Стамбуле являются "нереалистичными". россия на переговорах, по данным украинского дипломатического источника, требовала отвода украинской армии "из нескольких районов внутри Украины" в обмен на прекращение огня, сообщил журналист Axios Барак Равид. Делегация рф не имела полномочий для важных решений, они не готовы принять ничего значимого для прекращения войны, указывало CNN со ссылкой на украинский источник.

Это были первые прямые переговоры между Киевом и москвой после тех, что были вскоре после полномасштабного вторжения кремля в 2022 году.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию готовым к переговорам, но глава кремля владимир путин отказался присутствовать на прямых переговорах, хоть сам их перед этим предложил, и вместо этого отправил делегацию более низкого уровня.

Президент США Дональд Трамп намекнул, что готов присоединиться к переговорам на высоком уровне в Турции, но развеял всякую надежду на прорыв после подтверждения отсутствия путина.