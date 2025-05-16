Зеленський розповів про спільну з євролідерами розмову з Трампом щодо миру в Україні: говорили про санкції та тиск на рф

Президент України Володимир Зеленський повідомив деталі про спільні з євролідерами перемовини із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту Європейської політичної спільноти в Тірані в Албанії, зазначивши, що під час розмови було вказано на важливість санкцій, якщо росія відмовляється від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, пише УНН.

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"Говорив із Президентом США Дональдом Трампом разом із Президентом Макроном, Федеральним канцлером Мерцом, прем’єр-міністрами Стармером і Туском. Обговорили зустріч у Стамбулі", - повідомив Зеленський у соцмережах.

Президент підкреслив: "Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій".

Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на росію має зберігатись, доки росія не буде готова завершувати війну. Дякую всім у світі, хто допомагає - наголосив Зеленський.

Зеленський та європейські лідери провели телефонну розмову з Трампом

Доповнення

Переговори України та росії в Стамбулі 16 травня - перші прямі переговори за понад три роки - завершилися через близько дві години від початку.

Раніше українське дипломатичне джерело повідомило у коментарі ЗМІ, що вимоги росії на переговорах у Стамбулі є "нереалістичними". росія на переговорах, за даними українського дипломатичного джерела, вимагала відведення української армії "з кількох районів всередині України" в обмін на припинення вогню, повідомив журналіст Axios Барак Равід. Делегація рф не мала повноважень для важливих рішень, вони не готові ухвалити нічого значущого для припинення війни, вказувало CNN з посиланням на українське джерело.

Це були перші прямі переговори між Києвом та москвою після тих, що були невдовзі після повномасштабного вторгнення кремля у 2022 році.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини готовим до переговорів, але глава кремля володимир путін відмовився бути присутнім на прямих переговорах, хоч сам їх перед цим запропонував, і натомість відправив делегацію нижчого рівня.

Президент США Дональд Трамп натякнув, що готовий приєднатися до переговорів на високому рівні в Туреччині, але розвіяв усіляку надію на прорив після підтвердження відсутності путіна.