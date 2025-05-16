Зеленський та європейські лідери провели телефонну розмову з Трампом
Київ • УНН
Володимир Зеленський разом з лідерами Франції, Німеччини, Британії та Польщі провели телефонну розмову з Дональдом Трампом. Деталі розмови обіцяють повідомити згодом.
Президент України Володимир Зеленський разом з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, а також прем’єр-міністрами Великої Британії Кіром Стармером та Польщі Дональдом Туском провели провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це УНН повідомив прессекретар Президента Сергій Никифоров.
Деталі
"Президент Зеленський, президент Макрон, Канцлер Мерц, прем’єр-міністр Стармер та прем’єр-міністр Туск провели телефонну розмову з Дональдом Трампом. Деталі скоро будуть", - повідомив Никифоров.
Він зазначив, що основною темою розмови були перемовини в Стамбулі.
Тим часом керівник ОП Андрій Єрмак показав світлини євролідерів та Зеленського за розмовою.
Доповнення
У Стамбулі завершились переговори між делегаціями України та росії. Подальші переговори можливі, але не заплановані.
Президент Зеленський заявив, що російська делегація в Стамбулі не може погодитись на припинення вогню. Він наголосив, що путін продовжує підривати демократію, відмовляючись від переговорів.