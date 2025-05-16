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На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров
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Зеленський та європейські лідери провели телефонну розмову з Трампом

Київ • УНН

 • 1238 перегляди

Володимир Зеленський разом з лідерами Франції, Німеччини, Британії та Польщі провели телефонну розмову з Дональдом Трампом. Деталі розмови обіцяють повідомити згодом.

Зеленський та європейські лідери провели телефонну розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський разом з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, а також прем’єр-міністрами Великої Британії Кіром Стармером та Польщі Дональдом Туском провели провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це УНН повідомив прессекретар Президента Сергій Никифоров.

Деталі

"Президент Зеленський, президент Макрон, Канцлер Мерц, прем’єр-міністр Стармер та прем’єр-міністр Туск провели телефонну розмову з Дональдом Трампом. Деталі скоро будуть", - повідомив Никифоров.

Він зазначив, що основною темою розмови були перемовини в Стамбулі.

Тим часом керівник ОП Андрій Єрмак показав світлини євролідерів та Зеленського за розмовою.

Доповнення

У Стамбулі завершились переговори між делегаціями України та росії. Подальші переговори можливі, але не заплановані.

Президент Зеленський заявив, що російська делегація в Стамбулі не може погодитись на припинення вогню. Він наголосив, що путін продовжує підривати демократію, відмовляючись від переговорів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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