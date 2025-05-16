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Зеленский и европейские лидеры провели телефонный разговор с Трампом

Киев • УНН

 • 748 просмотра

Владимир Зеленский вместе с лидерами Франции, Германии, Великобритании и Польши провели телефонный разговор с Дональдом Трампом. Детали разговора обещают сообщить позже.

Зеленский и европейские лидеры провели телефонный разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также премьер-министрами Великобритании Киром Стармером и Польши Дональдом Туском провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров.

Детали

"Президент Зеленский, президент Макрон, Канцлер Мерц, премьер-министр Стармер и премьер-министр Туск провели телефонный разговор с Дональдом Трампом. Детали скоро будут", - сообщил Никифоров.

Он отметил, что основной темой разговора были переговоры в Стамбуле.

Тем временем руководитель ОП Андрей Ермак показал фотографии евролидеров и Зеленского за разговором.

Дополнение

В Стамбуле завершились переговоры между делегациями Украины и россии. Дальнейшие переговоры возможны, но не запланированы.

Президент Зеленский заявил, что российская делегация в Стамбуле не может согласиться на прекращение огня. Он подчеркнул, что путин продолжает подрывать демократию, отказываясь от переговоров.

Павел Башинский

Павел Башинский

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