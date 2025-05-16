Зеленский и европейские лидеры провели телефонный разговор с Трампом
Киев • УНН
Владимир Зеленский вместе с лидерами Франции, Германии, Великобритании и Польши провели телефонный разговор с Дональдом Трампом. Детали разговора обещают сообщить позже.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также премьер-министрами Великобритании Киром Стармером и Польши Дональдом Туском провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров.
Детали
"Президент Зеленский, президент Макрон, Канцлер Мерц, премьер-министр Стармер и премьер-министр Туск провели телефонный разговор с Дональдом Трампом. Детали скоро будут", - сообщил Никифоров.
Он отметил, что основной темой разговора были переговоры в Стамбуле.
Тем временем руководитель ОП Андрей Ермак показал фотографии евролидеров и Зеленского за разговором.
Дополнение
В Стамбуле завершились переговоры между делегациями Украины и россии. Дальнейшие переговоры возможны, но не запланированы.
Президент Зеленский заявил, что российская делегация в Стамбуле не может согласиться на прекращение огня. Он подчеркнул, что путин продолжает подрывать демократию, отказываясь от переговоров.