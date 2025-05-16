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Зеленський про перемовини в Стамбулі: російські представники навіть не можуть піти на припинення вогню

Київ • УНН

 • 11038 перегляди

Президент Зеленський заявив, що російська делегація в Стамбулі не може погодитись на припинення вогню. Він наголосив, що Путін продовжує підривати демократію, відмовляючись від переговорів.

Зеленський про перемовини в Стамбулі: російські представники навіть не можуть піти на припинення вогню

Російські представники на переговорах у Стамбулі навіть не можуть піти на безумовне припинення вогню. З цього очевидно, що російський диктатор володимир путін продовжує підривати підвалини демократії. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейського політичного співтовариства у Албанії, передає кореспондент УНН.

Україна потребує миру, і від цього зокрема залежить майбутнє Європи. Ви знаєте, що на цьому тижні в нас є реальна можливість вжити кроків до завершення війни… Була б така можливість, якби путін не побоявся прибути до Туреччини. Я був в Анкарі вчора. Я був готовий до особистої зустрічі з путіним в Анкарі чи Стамбулі не просто, щоб зустрітися, а для того, щоб вирішити всі суттєві проблеми. Але він на це не пішов, не погодився. Також бачимо, що російська делегація, яка прибула до Стамбулу, дуже низького рівня. Насправді, жоден член цієї делегації не приймає рішення в росії

- сказав Зеленський.

Зеленський нагадав, що попри це відправив українську делегацію до Туреччини для переговорів.

Відправив з надією, що буде хоч щось вирішено. Наш основний пріоритет - це повне та безумовне припинення вогню, щоб припинилися вбивства й щоб була створена основа для дипломатії. Російські представники в Стамбулі навіть не можуть піти на припинення вогню, яке є першим необхідним кроком. З цього очевидно, що путін продовжує підривати підвалини демократії

- заявив Зеленський.

Доповнення

Турецька, американська та українська делегації зустрілися в палаці Долмабахче в Стамбулі під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана у межах російсько-українських мирних переговорів 15 травня близько 10:45. Переговори тривали до орієнтовно 12 години.

Тристороння зустріч Туреччина-росія-Україна, яка відбудеться там же, була запланована на 12:30. Але російська делегація прибула на місце із запізненням. Зустріч стартувала близько 13:36.

За даними ЗМІ, Україна звинуватила росію в підриві переговорів, вимагаючи їх проведення без США та Туреччини. Згодом ЗМІ повідомили, що представник Туреччини залишився на переговорах.

Україна готова до безумовного припинення вогню й прямих переговорів на найвищому рівні – Умєров16.05.25, 12:58 • 1780 переглядiв

Це перші прямі переговори між Києвом та москвою після тих, що були невдовзі після повномасштабного вторгнення кремля у 2022 році.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини готовим до переговорів, але глава кремля володимир путін відмовився бути присутнім на прямих переговорах, хоч сам їх перед цим запропонував, і натомість відправив делегацію нижчого рівня.

Президент США Дональд Трамп натякнув, що готовий приєднатися до переговорів на високому рівні в Туреччині, але розвіяв усіляку надію на прорив після підтвердження відсутності путіна.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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