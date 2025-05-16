Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

Российские представители на переговорах в Стамбуле даже не могут пойти на безусловное прекращение огня. Из этого очевидно, что российский диктатор владимир путин продолжает подрывать основы демократии. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в Албании, передает корреспондент УНН.

Украина нуждается в мире, и от этого в частности зависит будущее Европы. Вы знаете, что на этой неделе у нас есть реальная возможность предпринять шаги к завершению войны… Была бы такая возможность, если бы путин не побоялся прибыть в Турцию. Я был в Анкаре вчера. Я был готов к личной встрече с путиным в Анкаре или Стамбуле не просто, чтобы встретиться, а для того, чтобы решить все существенные проблемы. Но он на это не пошел, не согласился. Также видим, что российская делегация, прибывшая в Стамбул, очень низкого уровня. На самом деле, ни один член этой делегации не принимает решения в россии - сказал Зеленский.

Зеленский напомнил, что несмотря на это отправил украинскую делегацию в Турцию для переговоров.

Отправил с надеждой, что будет хоть что-то решено. Наш основной приоритет - это полное и безусловное прекращение огня, чтобы прекратились убийства и чтобы была создана основа для дипломатии. Российские представители в Стамбуле даже не могут пойти на прекращение огня, которое является первым необходимым шагом. Из этого очевидно, что путин продолжает подрывать основы демократии - заявил Зеленский.

Дополнение

Турецкая, американская и украинская делегации встретились во дворце Долмабахче в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в рамках российско-украинских мирных переговоров 15 мая около 10:45. Переговоры продолжались до ориентировочно 12 часов.

Трехсторонняя встреча Турция-россия-Украина, которая состоится там же, была запланирована на 12:30. Но российская делегация прибыла на место с опозданием. Встреча стартовала около 13:36.

По данным СМИ, Украина обвинила россию в подрыве переговоров, требуя их проведения без США и Турции. Впоследствии СМИ сообщили, что представитель Турции остался на переговорах.

Украина готова к безусловному прекращению огня и прямым переговорам на самом высоком уровне – Умеров

Это первые прямые переговоры между Киевом и москвой после тех, что были вскоре после полномасштабного вторжения кремля в 2022 году.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию готовым к переговорам, но глава кремля владимир путин отказался присутствовать на прямых переговорах, хоть сам их перед этим предложил, и вместо этого отправил делегацию более низкого уровня.

Президент США Дональд Трамп намекнул, что готов присоединиться к переговорам на высоком уровне в Турции, но развеял всякую надежду на прорыв после подтверждения отсутствия путина.