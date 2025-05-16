Украине необходимы гарантии безопасности и безусловное прекращение огня - Мелони
Киев • УНН
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила о необходимости немедленного прекращения огня в Украине и предоставления Киеву гарантий безопасности. Она подчеркнула, что Европа не должна сдаваться.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила в пятницу, на пути к саммиту Европейского политического сообщества (ЕПС) в Тиране, о важности прекращения войны рф в Украине.
Передает УНН со ссылкой на ANSA.
Детали
Премьер-министр Джорджия Мелони заявила сегодня, что необходимо безусловное прекращение огня и гарантии безопасности Украине.
Необходимо требовать немедленного прекращения огня для мирного соглашения, которое даст Киеву гарантии безопасности
"Мы не должны сдаваться", добавила глава правительства Италии на пути к саммиту Европейского политического сообщества (ЕПС) в Тиране.
Напомним
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заверил в дальнейшей поддержке Украины в войне с россией после разговора с Дональдом Трампом.
Кир Стармер заявил, что европейские лидеры говорили с Трампом о переговорах между россией и Украиной.