Украине необходимы гарантии безопасности и безусловное прекращение огня - Мелони

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила в пятницу, на пути к саммиту Европейского политического сообщества (ЕПС) в Тиране, о важности прекращения войны рф в Украине.

Передает УНН со ссылкой на ANSA.

Детали

Премьер-министр Джорджия Мелони заявила сегодня, что необходимо безусловное прекращение огня и гарантии безопасности Украине.

Необходимо требовать немедленного прекращения огня для мирного соглашения, которое даст Киеву гарантии безопасности

"Мы не должны сдаваться", добавила глава правительства Италии на пути к саммиту Европейского политического сообщества (ЕПС) в Тиране.

Напомним

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заверил в дальнейшей поддержке Украины в войне с россией после разговора с Дональдом Трампом.

Кир Стармер заявил, что европейские лидеры говорили с Трампом о переговорах между россией и Украиной.