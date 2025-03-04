Шмигаль: украинский оборонно-промышленный комплекс вырос в 35 раз за три года

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18313 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 35673 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 68421 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 218497 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125583 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393937 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312757 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214192 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244441 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255269 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.4м/с
64%
Популярные новости

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12801 просмотра

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 11910 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13735 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16617 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14105 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134702 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 218493 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393935 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255711 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312756 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 4562 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16628 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47285 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72659 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57709 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Шмигаль: украинский оборонно-промышленный комплекс вырос в 35 раз за три года

Киев • УНН

 • 19601 просмотра

Украинский оборонно-промышленный комплекс достиг способности $35 млрд и вошел в ТОП-50 мировых оборонных компаний. Производство оружия и техники увеличилось в разы, в частности артиллерии - в три раза, бронетранспортеров - в пять раз.

Шмигаль: украинский оборонно-промышленный комплекс вырос в 35 раз за три года

За последние три года Украина существенно укрепила свой оборонно-промышленный комплекс. Сегодня возможности оборонной индустрии возросли до $35 миллиардов, а объем производства продукции в Украине увеличился в несколько раз.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Детали

За последние три года Украина построила новый абсолютно оборонно-промышленный комплекс, который сегодня имеет возможности, возросшие в 35 раз, до $35 миллиардов. В год украинский оборонно-промышленный комплекс может производить нашу продукцию, которая доказала свою эффективность и подтверждает это ежедневно на поле боя — это значительное, важное достижение.

- заявив Шмигаль.

По его словам:

за два последних года было втрое увеличено производство артиллерии;

в пять раз - бронетранспортеров;

вдвое - противотанкового оружия;

в 2,5 раза - боеприпасов.

Эти достижения уже имеют практическое применение на фронте и являются важным вкладом в оборону страны.

Сейчас мы производим около трети нашего оружия. Наша цель — 50% как минимум. Мы трансформировали Укроборонпром. Сегодня он входит в ТОП-50 самых сильных оборонных компаний мира. Украинская оборонная индустрия интегрируется с мировой.

- сказав премʼєр-міністр.

Напомним

Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку к запуску производства баллистического оружия. 

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,783.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,822.85