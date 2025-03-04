Шмигаль: украинский оборонно-промышленный комплекс вырос в 35 раз за три года
Киев • УНН
Украинский оборонно-промышленный комплекс достиг способности $35 млрд и вошел в ТОП-50 мировых оборонных компаний. Производство оружия и техники увеличилось в разы, в частности артиллерии - в три раза, бронетранспортеров - в пять раз.
За последние три года Украина существенно укрепила свой оборонно-промышленный комплекс. Сегодня возможности оборонной индустрии возросли до $35 миллиардов, а объем производства продукции в Украине увеличился в несколько раз.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Детали
За последние три года Украина построила новый абсолютно оборонно-промышленный комплекс, который сегодня имеет возможности, возросшие в 35 раз, до $35 миллиардов. В год украинский оборонно-промышленный комплекс может производить нашу продукцию, которая доказала свою эффективность и подтверждает это ежедневно на поле боя — это значительное, важное достижение.
По его словам:
за два последних года было втрое увеличено производство артиллерии;
в пять раз - бронетранспортеров;
вдвое - противотанкового оружия;
в 2,5 раза - боеприпасов.
Эти достижения уже имеют практическое применение на фронте и являются важным вкладом в оборону страны.
Сейчас мы производим около трети нашего оружия. Наша цель — 50% как минимум. Мы трансформировали Укроборонпром. Сегодня он входит в ТОП-50 самых сильных оборонных компаний мира. Украинская оборонная индустрия интегрируется с мировой.
Напомним
Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку к запуску производства баллистического оружия.