Шмигаль: украинский оборонно-промышленный комплекс вырос в 35 раз за три года

За последние три года Украина существенно укрепила свой оборонно-промышленный комплекс. Сегодня возможности оборонной индустрии возросли до $35 миллиардов, а объем производства продукции в Украине увеличился в несколько раз.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Детали

За последние три года Украина построила новый абсолютно оборонно-промышленный комплекс, который сегодня имеет возможности, возросшие в 35 раз, до $35 миллиардов. В год украинский оборонно-промышленный комплекс может производить нашу продукцию, которая доказала свою эффективность и подтверждает это ежедневно на поле боя — это значительное, важное достижение.

По его словам:

за два последних года было втрое увеличено производство артиллерии;

в пять раз - бронетранспортеров;

вдвое - противотанкового оружия;

в 2,5 раза - боеприпасов.

Эти достижения уже имеют практическое применение на фронте и являются важным вкладом в оборону страны.

Сейчас мы производим около трети нашего оружия. Наша цель — 50% как минимум. Мы трансформировали Укроборонпром. Сегодня он входит в ТОП-50 самых сильных оборонных компаний мира. Украинская оборонная индустрия интегрируется с мировой.