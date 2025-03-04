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Шмигаль: український оборонно-промисловий комплекс зріс у 35 разів за три роки

Київ • УНН

 • 19603 перегляди

Український оборонно-промисловий комплекс досяг спроможності $35 млрд та увійшов до ТОП-50 світових оборонних компаній. Виробництво зброї та техніки зросло в рази, зокрема артилерії - втричі, бронетранспортерів - у п'ять разів.

Шмигаль: український оборонно-промисловий комплекс зріс у 35 разів за три роки

За останні три роки Україна суттєво зміцнила свій оборонно-промисловий комплекс. Сьогодні спроможності оборонної індустрії зросли до $35 мільярдів, а обсяг виробництва продукції в Україні збільшився в кілька разів.

Про заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Деталі

За останні три роки Україна побудувала новий абсолютно оборонно-промисловий комплекс, який має сьогодні спроможності, які зросли в 35 разів, до $35 мільярдів. На рік український оборонно-промисловий комплекс може виготовляти нашої продукції, яка довела свою ефективність і доводить щодня на полі бою — це вагомий, важливий здобуток

- заявив Шмигаль.

За його словами:

  • за два останніх роки було втричі збільшено виробництво артилерії;
    • у пʼять разів — бронетранспортерів;
      • вдвічі — протитанкової зброї;
        • в 2,5 рази — боєприпасів.

          Ці досягнення вже мають практичне застосування на фронті і є важливим внеском у оборону країни.

          Зараз ми виготовляємо близько третини нашої зброї. Наша мета 50% щонайменше. Ми трансформували Укроборонпром. Сьогодні він входить у ТОП-50 найсильніших оборонних компаній світу. Українська оборонна індустрія інтегрується зі світовою

          - сказав премʼєр-міністр.

          Нагадаємо

          Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку до запуску виробництва балістичної зброї. 

          Аліна Волянська

          Аліна Волянська

          Політика
          Володимир Зеленський
          Україна
          Денис Шмигаль
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