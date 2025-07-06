Україна не піде ніколи на будь-які обмеження своєї обороноздатності – МЗС

Україна не погодиться ніколи на будь-які обмеження своєї обороноздатності. Це стосується Сил оборони ЗСУ, оборонно-промислового комплексу та оборонної підтримки від партнерів.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у подкасті "Ґрунт з Нотевським", передає УНН.

Україна ніколи не піде ні на які обмеження своєї обороноздатності. Це стосується Сил оборони ЗСУ, це стосується оборонно-промислового комплексу, це стосується оборонної підтримки від партнерів. Якщо немає консенсусу й не готові брати нас в НАТО, то Україна ніколи не погодиться на жодні обмеження