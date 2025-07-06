Україна не піде ніколи на будь-які обмеження своєї обороноздатності – МЗС
Київ • УНН
Україна ніколи не погодиться на будь-які обмеження своєї обороноздатності, включаючи ЗСУ, оборонно-промисловий комплекс та підтримку партнерів. Цю тверду позицію озвучив речник МЗС Георгій Тихий, наголошуючи, що Україна не піде на поступки, які її послаблюють.
Україна не погодиться ніколи на будь-які обмеження своєї обороноздатності. Це стосується Сил оборони ЗСУ, оборонно-промислового комплексу та оборонної підтримки від партнерів.
Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у подкасті "Ґрунт з Нотевським", передає УНН.
Україна ніколи не піде ні на які обмеження своєї обороноздатності. Це стосується Сил оборони ЗСУ, це стосується оборонно-промислового комплексу, це стосується оборонної підтримки від партнерів. Якщо немає консенсусу й не готові брати нас в НАТО, то Україна ніколи не погодиться на жодні обмеження
Він наголосив, що це дуже тверда позиція.
Це дуже тверда позиція, яка на всіх переговорах від України лунає. Нічого, що послаблює Україну
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