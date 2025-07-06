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Україна не піде ніколи на будь-які обмеження своєї обороноздатності – МЗС

Київ • УНН

 • 496 перегляди

Україна ніколи не погодиться на будь-які обмеження своєї обороноздатності, включаючи ЗСУ, оборонно-промисловий комплекс та підтримку партнерів. Цю тверду позицію озвучив речник МЗС Георгій Тихий, наголошуючи, що Україна не піде на поступки, які її послаблюють.

Україна не піде ніколи на будь-які обмеження своєї обороноздатності – МЗС

Україна не погодиться ніколи на будь-які обмеження своєї обороноздатності. Це стосується Сил оборони ЗСУ, оборонно-промислового комплексу та оборонної підтримки від партнерів.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у подкасті "Ґрунт з Нотевським", передає УНН

Україна ніколи не піде ні на які обмеження своєї обороноздатності. Це стосується Сил оборони ЗСУ, це стосується оборонно-промислового комплексу, це стосується оборонної підтримки від партнерів. Якщо немає консенсусу й не готові брати нас в НАТО, то Україна ніколи не погодиться на жодні обмеження

- сказав Тихий. 

Він наголосив, що це дуже тверда позиція.

Це дуже тверда позиція, яка на всіх переговорах від України лунає. Нічого, що послаблює Україну

- заявив Тихий.

Шмигаль: український оборонно-промисловий комплекс зріс у 35 разів за три роки04.03.25, 12:56 • 19621 перегляд

Доповнення

Видання Politico повідомляло, що наступного тижня у четвер у полях саміту у Великій Британії відбудеться зустріч "коаліції охочих" – вільного партнерства західних країн, які обіцяють підтримку Україні. За словами чиновника з Єлисейського палацу в Парижі, деякі лідери, зокрема український президент Володимир Зеленський, приєднаються до зустрічі дистанційно з Риму, де український глава держави бере участь у конференції, присвяченій підтримці Києва.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявляла, що Україні необхідні гарантії безпеки та безумовне припинення вогню.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Джорджа Мелоні
Міністерство закордонних справ України
Рим
НАТО
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна
Київ
Tesla
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