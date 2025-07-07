Справжня "денацифікація" має розпочатися з москви: у Києві відреагували на заяви лаврова і закликали партнерів до нових санкцій

Войовнича риторика лаврова демонструє, що росія відкидає мирні зусилля та натомість вдається до ультиматумів зразка 2022 року. Так речник МЗС Георгій Тихий відреагував на заяву глави мзс рф сергія лаврова і закликав партнерів негайно застосувати нові, жорсткі санкції проти цих російських "денацифікаторів", передає УНН.

Справжня "денацифікація" має розпочатися з Москви, враховуючи її ставлення до інших етнічних груп — азербайджанців та решти народів Південного Кавказу, Центральної Азії, українців, кримських татар та інших - наголосив Тихий.

За словами речника МЗС України, войовнича риторика лаврова демонструє, що Росія відкидає мирні зусилля та натомість вдається до ультиматумів зразка 2022 року.

Закликаємо партнерів негайно застосувати нові, жорсткі санкції проти цих російських "денацифікаторів", щоб повернути їх до реальності - резюмував Тихий.

Контекст

Раніше міністр закордонних справ росії Лавров зробив заяву про умови мирної угоди з Україною.

Російський дипломат наголосив, що "Україна має бути демілітаризована та "денацифікована", судові позови та санкції проти росії скасовані, а заморожені активи повернуті".

лавров озвучив умови рф для припинення війни в Україні