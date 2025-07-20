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Россия провоцирует новый конфликт на постсоветском пространстве - СНБО

Киев • УНН

 • 3986 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что Россия демонстрирует намерение начать конфликт с Азербайджаном. Он отметил, что влияние Москвы в регионе ослабло, и Азербайджан вышел из ее орбиты.

Россия провоцирует новый конфликт на постсоветском пространстве - СНБО

Россия демонстрирует, что рвется в новый конфликт на постсоветском пространстве - с Азербайджаном. Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Детали

По его словам, после полномасштабной войны против Украины влияние Москвы в регионе настолько ослабло, что даже бывшие союзники ведут себя независимо.

И давно уже не являются союзниками. А Азербайджан вообще давно вышел из орбиты кремля

- отметил Коваленко.

Он указал, что Россия не имеет экономических рычагов давления на Баку, при этом запрет на импорт фруктов и овощей ударит прежде всего по самому российскому рынку, "военных ресурсов для угроз просто нет", кроме того, за спиной Ильхама Алиева - партнер в виде Турции, а "испортить отношения с Анкарой - самоубийство для кремля".

Z-блогеры и провоенные российские "эксперты" снова раздувают истерию: то требуют ударить "орешником" по Баку, то призывают к блокаде Азербайджана. Но это лишь демонстрирует слабость Москвы, которая погрязла в Украине, потеряла Армению, потеряла Центральную Азию, влияние на Ближний Восток и все больше рискует окончательно потерять Кавказ"

- прогнозирует руководитель ЦПД.

Он добавил, что сегодня РФ не способна даже на гибридное давление без ущерба для самой себя.

"Азербайджан не зависит от российского газа, а нефтяную отрасль атаковать - значит оставить следы и иметь врага не только в Баку, но и в Анкаре. Пока Путин играет в новую имперскую игру, цены на продукты в РФ пойдут еще выше. А на второй фронт сил уже нет и не будет", - резюмировал Коваленко.

Напомним

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подготовке иска против России из-за катастрофы азербайджанского самолета Embraer 25 декабря 2024 года. Азербайджан требует признания вины, наказания виновных, компенсации семьям и возмещения убытков AZAL.

Конфликт обостряется: российские силовики провели громкие задержания азербайджанских бизнесменов01.07.25, 20:10 • 2176 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Баку
Ильхам Алиев
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Армения
Азербайджан
Центральная Азия
Анкара
Турция
Украина
Tesla
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