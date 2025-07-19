Азербайджан готує позов до Росії через катастрофу літака AZAL

Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що його країна готує позов проти росії у зв'язку з катастрофою азербайджанського літака. Про це інформує УНН з посиланням на Minval.az.

Президент заявив, що ситуація з інцидентом навколо літака AZAL зрозуміла як божий день. За його словами, за сім місяців Азербайджан не отримав жодної чіткої відповіді від російської сторони. Генеральний прокурор Азербайджану надсилає запити голові Слідчого комітету росії, проте у відповідь надходить лише формулювання: "слідство триває" - йдеться у дописі.

Ільхам Алієв наголосив, що така позиція є контрпродуктивною. Він підтвердив, що Азербайджан має намір подати документи до міжнародних судових інстанцій.

Глава держави також нагадав, що розслідування катастрофи малайзійського "Боїнга" тривало понад 10 років. За його словами, Азербайджан теж готовий чекати стільки, скільки потрібно - повідомляє Minval.az.

Алієв наголосив, що Азербайджан вимагає визнання провини, покарання тих, хто збив літак, виплати компенсації сім'ям постраждалих та відшкодування збитків AZAL за втрату повітряного судна.

Нагадаємо

25 грудня 2024 року літак Embraer авіакомпанії Azerbaijan Arilines (AZAL), що прямував з Баку до Грозного, після російського обстрілу поблизу Грозного здійснив спробу приземлитися неподалік Актау (Казахстан).

Посилаючись на чотири джерела, близькі до азербайджанського розслідування, агентство Reuters повідомило, що літак був збитий російськими ППО "після того, як відхилився від маршруту в районі росії, де москва в останні місяці використовувала системи ППО проти українських безпілотників".