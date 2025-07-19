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Азербайджан готовит иск к России из-за катастрофы самолета AZAL

Киев • УНН

 • 878 просмотра

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подготовке иска против России из-за катастрофы азербайджанского самолета Embraer 25 декабря 2024 года. Азербайджан требует признания вины, наказания виновных, компенсации семьям и возмещения ущерба AZAL.

Азербайджан готовит иск к России из-за катастрофы самолета AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что его страна готовит иск против России в связи с катастрофой азербайджанского самолета. Об этом информирует УНН со ссылкой на Minval.az

Президент заявил, что ситуация с инцидентом вокруг самолета AZAL ясна как божий день. По его словам, за семь месяцев Азербайджан не получил ни одного четкого ответа от российской стороны. Генеральный прокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России, однако в ответ поступает лишь формулировка: "следствие продолжается"

- говорится в сообщении.

Ильхам Алиев подчеркнул, что такая позиция является контрпродуктивной. Он подтвердил, что Азербайджан намерен подать документы в международные судебные инстанции.

Глава государства также напомнил, что расследование катастрофы малайзийского "Боинга" длилось более 10 лет. По его словам, Азербайджан тоже готов ждать столько, сколько потребуется

 - сообщает Minval.az.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан требует признания вины, наказания тех, кто сбил самолет, выплаты компенсации семьям пострадавших и возмещения убытков AZAL за потерю воздушного судна.

Напомним

25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, после российского обстрела вблизи Грозного совершил попытку приземлиться неподалеку от Актау (Казахстан). 

Ссылаясь на четыре источника, близких к азербайджанскому расследованию, агентство Reuters сообщило, что самолет был сбит российскими ПВО "после того, как отклонился от маршрута в районе России, где Москва в последние месяцы использовала системы ПВО против украинских беспилотников".

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
Ильхам Алиев
Reuters
Ракетный комплекс "Панцирь"
Азербайджан
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