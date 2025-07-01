Конфликт обостряется: российские силовики провели громкие задержания азербайджанских бизнесменов

В российском Воронеже группа спецназа пришла домой к уроженцу Азербайджана, бизнесмену Юсифу Халилову, а в Екатеринбурге силовики задержали главу организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шихлинского, сообщают росСМИ, передает УНН.

В Воронеже группа спецназа пришла домой к уроженцу Азербайджана, бизнесмену Юсифу Халилову. Халилову принадлежит ресторан "Ярди Superbar", также СМИ называют его совладельцем крупного в городе Алексеевского рынка

Сообщается, что пока Халилов официально не задержан.

Также сообщается о задержании в Екатеринбурге главы организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шихлинского. Отмечается, что автомобиль Шихлинского остановили возле ТЦ "Баку Плаза", после чего силовики разбили окна и вытащили мужчину из машины.

Шихлинского задержали вместе с сыном, однако позже последнего отпустили, а мужчина до сих пор задержан.

Шихлинского допрашивали несколько дней назад во время рейда силовиков в Екатеринбурге, после которого Азербайджан выразил возмущение и начал задерживать российских граждан. По данным местных СМИ, ранее уроженца Азербайджана рассматривали как возможного "выгодоприобретателя" по делу об убийстве торговца Юниса Пашаева, которого зарезали на улице в 2001 году