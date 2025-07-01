Конфликт обостряется: российские силовики провели громкие задержания азербайджанских бизнесменов
Киев • УНН
В Воронеже спецназ посетил предпринимателя Юсифа Халилова, а в Екатеринбурге задержали главу "Азербайджан-Урал" Шахина Шихлинского, которого ранее допрашивали после рейда. Эти события происходят на фоне эскалации конфликта между рф и Азербайджаном.
В российском Воронеже группа спецназа пришла домой к уроженцу Азербайджана, бизнесмену Юсифу Халилову, а в Екатеринбурге силовики задержали главу организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шихлинского, сообщают росСМИ, передает УНН.
В Воронеже группа спецназа пришла домой к уроженцу Азербайджана, бизнесмену Юсифу Халилову. Халилову принадлежит ресторан "Ярди Superbar", также СМИ называют его совладельцем крупного в городе Алексеевского рынка
Сообщается, что пока Халилов официально не задержан.
Также сообщается о задержании в Екатеринбурге главы организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шихлинского. Отмечается, что автомобиль Шихлинского остановили возле ТЦ "Баку Плаза", после чего силовики разбили окна и вытащили мужчину из машины.
Шихлинского задержали вместе с сыном, однако позже последнего отпустили, а мужчина до сих пор задержан.
Шихлинского допрашивали несколько дней назад во время рейда силовиков в Екатеринбурге, после которого Азербайджан выразил возмущение и начал задерживать российских граждан. По данным местных СМИ, ранее уроженца Азербайджана рассматривали как возможного "выгодоприобретателя" по делу об убийстве торговца Юниса Пашаева, которого зарезали на улице в 2001 году
Дополнение
Конфликт между рф и Азербайджаном набирает обороты. Власти Азербайджана публично выступили с критикой россии после облавы российских силовиков в Екатеринбурге.
Тогда российские силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана по нераскрытому уголовному делу.
В Азербайджане отметили, что во время задержания двое их граждан "были жестоко убиты", несколько человек "получили тяжелые ранения", а девять были арестованы.
А уже 30 июня стало известно, что азербайджанская полиция провела обыски в офисе российского информационного агентства "Sputnik-Азербайджан" в Баку.
Были задержаны исполнительный директор бакинского филиала "Sputnik-Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.
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