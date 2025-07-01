Конфлікт загострюється: російські силовики провели гучні затримання азербайджанських бізнесменів
Київ • УНН
У Воронежі спецназ відвідав підприємця Юсифа Халілова, а в Єкатеринбурзі затримали главу "Азербайджан-Урал" Шахіна Шихлінського, якого раніше допитували після рейду. Ці події відбуваються на тлі ескалації конфлікту між рф та Азербайджаном.
У російському воронежі група спецназу прийшла додому до уродженця Азербайджану, бізнесмена Юсифа Халілова, а у єкатеринбурзі силовики затримано главу організації "Азербайджан-Урал" Шахіна Шихлінського, повідомляють росЗМІ, передає УНН.
У воронежі група спецназу прийшла додому до уродженця Азербайджану, бізнесмена Юсифа Халілова. Халілову належить ресторан "Ярди Superbar", також ЗМІ називають його співвласником великого в місті Олексіївського ринку
Повідомляється, що поки що Халілова офіційно не затримано.
Також повідомляється про затримання у єкатеринбурзі глави організації "Азербайджан-Урал" Шахіна Шихлінського. Зазначається, що автівку Шихлінського зупинили біля ТЦ "Баку Плаза", після чого силовики розбили вікна і витягли чоловіка з машини.
Шихлінського затримали разом із сином, проте пізніше останнього відпустили, а чоловік досі затриманий.
Шихлінського допитували кілька днів тому під час рейду силовиків у єкатеринбурзі, після якого Азербайджан висловив обурення і почав затримувати російських громадян. За даними місцевих ЗМІ, раніше уродженця Азербайджану розглядали як можливого "вигодонабувача" у справі про вбивство торговця Юніса Пашаєва, якого зарізали на вулиці 2001 року
Доповнення
Конфлікт між рф і Азербайджаном набирає обертів. Влада Азербайджану публічно виступила з критикою росії після облави російських силовиків у Єкатеринбурзі.
Тоді російські силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою.
В Азербайджані зазначили, що під час затримання двоє її громадян "були жорстоко вбиті", кілька людей "отримали важкі поранення", а дев’ять були заарештовані.
А вже 30 червня стало відомо, що азербайджанська поліція провела обшуки в офісі російського інформаційного агентства "Sputnik-Азербайджан" у Баку.
Були затримані виконавчий директор бакинської філії "Sputnik-Азербайджан" Ігор Картавих і шеф-редактор Євген Бєлоусов.
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