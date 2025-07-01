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Конфлікт загострюється: російські силовики провели гучні затримання азербайджанських бізнесменів

Київ • УНН

 • 345 перегляди

У Воронежі спецназ відвідав підприємця Юсифа Халілова, а в Єкатеринбурзі затримали главу "Азербайджан-Урал" Шахіна Шихлінського, якого раніше допитували після рейду. Ці події відбуваються на тлі ескалації конфлікту між рф та Азербайджаном.

Конфлікт загострюється: російські силовики провели гучні затримання азербайджанських бізнесменів

У російському воронежі група спецназу прийшла додому до уродженця Азербайджану, бізнесмена Юсифа Халілова, а у єкатеринбурзі силовики затримано главу організації "Азербайджан-Урал" Шахіна Шихлінського, повідомляють росЗМІ, передає УНН.

У воронежі група спецназу прийшла додому до уродженця Азербайджану, бізнесмена Юсифа Халілова. Халілову належить ресторан "Ярди Superbar", також ЗМІ називають його співвласником великого в місті Олексіївського ринку 

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що поки що Халілова офіційно не затримано.

Також повідомляється про затримання у єкатеринбурзі глави організації "Азербайджан-Урал" Шахіна Шихлінського. Зазначається, що автівку Шихлінського зупинили біля ТЦ "Баку Плаза", після чого силовики розбили вікна і витягли чоловіка з машини.

Шихлінського затримали разом із сином, проте пізніше останнього відпустили, а чоловік досі затриманий.

Шихлінського допитували кілька днів тому під час рейду силовиків у єкатеринбурзі, після якого Азербайджан висловив обурення і почав затримувати російських громадян. За даними місцевих ЗМІ, раніше уродженця Азербайджану розглядали як можливого "вигодонабувача" у справі про вбивство торговця Юніса Пашаєва, якого зарізали на вулиці 2001 року 

- повідомляють росЗМІ.

Доповнення

Конфлікт між рф і Азербайджаном набирає обертів. Влада Азербайджану публічно виступила з критикою росії після облави російських силовиків у Єкатеринбурзі.

Тоді російські силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою.

В Азербайджані зазначили, що під час затримання двоє її громадян "були жорстоко вбиті", кілька людей "отримали важкі поранення", а дев’ять були заарештовані.

А вже 30 червня стало відомо, що азербайджанська поліція провела обшуки в офісі російського інформаційного агентства "Sputnik-Азербайджан" у Баку.

Були затримані виконавчий директор бакинської філії "Sputnik-Азербайджан" Ігор Картавих і шеф-редактор Євген Бєлоусов.

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Президент України Володимир Зеленський поговорив із з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Висловив чітку підтримку з боку України в ситуації, коли росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини Світу
Ільхам Алієв
Азербайджан
Володимир Зеленський
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