росія провокує новий конфлікт на пострадянському просторі - РНБО

росія демонструє, що рветься у новий конфлікт на пострадянському просторі - з Азербайджаном. Про це у Telegram написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

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За його словами, після повномасштабної війни проти України вплив москви у регіоні настільки ослаб, що навіть колишні союзники поводяться незалежно.

І давно вже не є союзниками. А Азербайджан взагалі давно вийшов з орбіти кремля - зазначив Коваленко.

Він вказав, що росія не має економічних важелів тиску на Баку, при цьому заборона на імпорт фруктів і овочів вдарить передусім по самому російському ринку, "військових ресурсів для погроз просто немає", крім того, за спиною Ільхама Алієва - партнер у вигляді Туреччини, а "зіпсувати стосунки з Анкарою - самогубство для кремля".

Z-блогери і провоєнні російські "експерти" знову роздмухують істерію: то вимагають вдарити "орєшніком" по Баку, то закликають до блокади Азербайджану. Але це лише демонструє слабкість москви, яка загрузла в Україні, втратила Вірменію, втратила Центральну Азію, вплив на Близький Схід і все більше ризикує остаточно втратити Кавказ" - прогнозує керівник ЦПД.

Він додав, що сьогодні рф не здатна навіть на гібридний тиск без шкоди для самої себе.

"Азербайджан не залежить від російського газу, а нафтову галузь атакувати - означає залишити сліди і мати ворога не лише у Баку, а й у Анкарі. Поки путін грає в нову імперську гру, ціни на продукти у рф підуть ще вище. А на другий фронт сил вже нема і не буде", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо

Напередодні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про підготовку позову проти Росії через катастрофу азербайджанського літака Embraer 25 грудня 2024 року. Азербайджан вимагає визнання провини, покарання винних, компенсації сім'ям та відшкодування збитків AZAL.

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