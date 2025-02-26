День термоса, День розовой рубашки, Всемирный день неторопливости: что празднуют 26 февраля

ukenru
Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"
25 февраля, 23:13 • 21204 просмотра

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times
25 февраля, 18:54 • 87720 просмотра

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 99003 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта
25 февраля, 16:37 • 92915 просмотра

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

Эксклюзив
АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"
25 февраля, 16:22 • 86083 просмотра

АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования
25 февраля, 15:51 • 77905 просмотра

Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования

Эксклюзив
Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко
25 февраля, 15:30 • 66642 просмотра

Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма
25 февраля, 10:21 • 105690 просмотра

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко
25 февраля, 10:03 • 110420 просмотра

ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко

Эксклюзив
Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году
25 февраля, 09:33 • 107949 просмотра

Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ

Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ

25 февраля, 20:10 • 70980 просмотра
Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg

Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg

25 февраля, 20:31 • 71820 просмотра
Воздушная тревога на Киевщине, работает ПВО

Воздушная тревога на Киевщине, работает ПВО

25 февраля, 20:34 • 34281 просмотра
В Киеве прогремели взрывы, работает ПВО

В Киеве прогремели взрывы, работает ПВО

25 февраля, 20:59 • 26302 просмотра
На Киевщине вражеский дрон попал в жилой дом, возник пожар

На Киевщине вражеский дрон попал в жилой дом, возник пожар

25 февраля, 22:27 • 31825 просмотра
публикации
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 142680 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 196285 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 274330 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 277605 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 251833 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 103958 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 112084 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

25 февраля, 08:04 • 112849 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 136038 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 147334 просмотра
Актуальное
День термоса, День розовой рубашки, Всемирный день неторопливости: что празднуют 26 февраля

День термоса, День розовой рубашки, Всемирный день неторопливости: что празднуют 26 февраля

Киев  •  УНН

 • 8298 просмотра

Read in English

26 февраля в мире отмечают День термоса, День розовой рубашки, День фисташек, День неторопливости и День добрых дел. Каждый праздник имеет свою уникальную историю и важное социальное значение.

Сегодня, 26 февраля, в мире отмечается День термоса - день, посвященный одному из самых полезных изобретений в повседневной жизни, пишет УНН.

Детали 

26 февраля в мире отмечают День термоса. Этот день напоминает нам об удобстве и технологичности термосов, позволяющих наслаждаться любимыми напитками в любое время, где бы мы ни были.

Термосы стали надежными спутниками людей, которые стремятся вести здоровый образ жизни, заботиться о своем здоровье и планете. Этот день также напоминает нам о важности выбирать продукты, поддерживающие экологические ценности, и делать сознательный выбор в пользу долговечных и безопасных вещей.

Белый дом вводит новую метку безопасности для "умных" устройств: подробности08.01.25, 05:28 • 26949 просмотров

День розовой рубашки, который отмечается ежегодно в последнюю среду февраля, стал важным событием на международном уровне. Инициатива, основанная в Канаде и Новой Зеландии, имеет целью повысить осведомленность о проблеме буллинга и способствовать развитию культуры доброты и инклюзии. 

Image

Сначала День розовой рубашки был простым актом солидарности, но со временем перерос в международную инициативу, объединяющую миллионы людей в борьбе с буллингом. Надевая розовое и участвуя в мероприятиях, мы можем изменить жизнь тех, кто пострадал от насилия, и способствовать формированию общества, в котором каждый человек чувствует себя в безопасности и получает должное уважение.

День розовой рубашки является важным напоминанием, что каждый из нас может внести свой вклад в борьбу с буллингом. 

Как распознать буллинг и куда обращаться за помощью: советы от омбудсмена25.02.25, 13:57 • 20212 просмотров

26 февраля также отмечается Всемирный день фисташек - праздник, посвященный одному из самых популярных орехов в мире. Фисташка не только добавляет вкуса многим блюдам, но и имеет многочисленные полезные свойства для здоровья, в частности поддерживает сердечно-сосудистую систему, улучшает работу пищеварительной системы и является прекрасным источником антиоксидантов

Фисташки, которые часто называют «зеленым золотом», имеют чрезвычайно богатую историю, насчитывающую тысячи лет. Их родина - Центральная Азия и Ближний Восток, в частности Иран, где эти орехи выращиваются уже более 2 000 лет. В древней Персии фисташки ценили не только за их вкусовые качества, но и за их статус как символа богатства и знатности. Они использовались как ценные подарки между царскими особами и даже упоминаются в Библии.

Image

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона14.02.25, 08:32 • 234527 просмотров

Всемирный день неторопливости отмечается ежегодно, и этот день стал прекрасной возможностью для того, чтобы обратить внимание на важность замедления темпа жизни и наслаждения каждым моментом без спешки. Идея этого дня была основана в Италии в 2007 году ассоциацией «Искусство жить медленно» (The Art of Living Slowly).

Основной лозунг дня - «Не спеши и наслаждайся моментом» - поощряет людей прекратить суету и сосредоточиться на моменте. Поскольку сегодняшний мир часто требует быстрых решений и постоянной активности, важно вспомнить, что время для себя и для близких, а также простые радости жизни, имеют огромное значение.

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?24.01.25, 15:41 • 337319 просмотров

День «Сделай что-то на благо других, даже если тебе это неудобно» - это день, посвященный проявлению доброты и самопожертвования во имя других, даже если это выходит за пределы зоны комфорта. Этот день напоминает о важности помощи тем, кто нуждается в поддержке, даже если иногда это требует от нас некоторых жертв или неудобств.

Цель этого дня - напомнить людям, как даже малейшее проявление доброты может изменить жизнь другого человека.

Идея заключается в том, чтобы побудить к помощи другим, даже если это требует отказа от удобства или собственного комфорта. Это день о том, чтобы подумать не только о себе, но и о других, и делать добро, даже если это требует некоторых жертв или усилий.

В Украине ввели новый государственный праздник - День межнационального согласия27.12.24, 19:58 • 32659 просмотров

26 февраля в церковном календаре почитается память святого Порфирия, епископа Газского. Он родился около 346 года в Салониках (Македония) в зажиточной и благородной семье. Уже в молодом возрасте Порфирий решил посвятить свою жизнь Богу, поступив в скитский монастырь в Египте, где провел пять лет. После этого он отправился в Иерусалим, чтобы посетить святые места, и поселился в пещере над рекой Иордан.

В 385 году его рукоположили в священники, а в 396 году он стал епископом Газы, где работал 24 года. Святой Порфирий умер в 420 году, оставив наследие служения и преданности Богу.

По новому календарю в этот день именины празднуют Иван, Николай, Петр, Сергей, Анна.

Глава УГКЦ обсудил с представительницей администрации Трампа религиозные преследования на ВОТ Украины21.02.25, 17:13 • 22269 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоКультураПроисшествия
belii-domБелый дом
novaya-zelandiyaНовая Зеландия
ierusalimИерусалим
kanadaКанада
italiyaИталия
tsentralna-aziiaЦентральная Азия
sektor-hazaСектор Газа
ukrainaУкраина
iranИран

Обратиться по вопросам размещения рекламы