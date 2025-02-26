День термоса, День розовой рубашки, Всемирный день неторопливости: что празднуют 26 февраля

Сегодня, 26 февраля, в мире отмечается День термоса - день, посвященный одному из самых полезных изобретений в повседневной жизни, пишет УНН.

Детали

26 февраля в мире отмечают День термоса. Этот день напоминает нам об удобстве и технологичности термосов, позволяющих наслаждаться любимыми напитками в любое время, где бы мы ни были.

Термосы стали надежными спутниками людей, которые стремятся вести здоровый образ жизни, заботиться о своем здоровье и планете. Этот день также напоминает нам о важности выбирать продукты, поддерживающие экологические ценности, и делать сознательный выбор в пользу долговечных и безопасных вещей.

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День розовой рубашки, который отмечается ежегодно в последнюю среду февраля, стал важным событием на международном уровне. Инициатива, основанная в Канаде и Новой Зеландии, имеет целью повысить осведомленность о проблеме буллинга и способствовать развитию культуры доброты и инклюзии.

Сначала День розовой рубашки был простым актом солидарности, но со временем перерос в международную инициативу, объединяющую миллионы людей в борьбе с буллингом. Надевая розовое и участвуя в мероприятиях, мы можем изменить жизнь тех, кто пострадал от насилия, и способствовать формированию общества, в котором каждый человек чувствует себя в безопасности и получает должное уважение.

День розовой рубашки является важным напоминанием, что каждый из нас может внести свой вклад в борьбу с буллингом.

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26 февраля также отмечается Всемирный день фисташек - праздник, посвященный одному из самых популярных орехов в мире. Фисташка не только добавляет вкуса многим блюдам, но и имеет многочисленные полезные свойства для здоровья, в частности поддерживает сердечно-сосудистую систему, улучшает работу пищеварительной системы и является прекрасным источником антиоксидантов

Фисташки, которые часто называют «зеленым золотом», имеют чрезвычайно богатую историю, насчитывающую тысячи лет. Их родина - Центральная Азия и Ближний Восток, в частности Иран, где эти орехи выращиваются уже более 2 000 лет. В древней Персии фисташки ценили не только за их вкусовые качества, но и за их статус как символа богатства и знатности. Они использовались как ценные подарки между царскими особами и даже упоминаются в Библии.

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Всемирный день неторопливости отмечается ежегодно, и этот день стал прекрасной возможностью для того, чтобы обратить внимание на важность замедления темпа жизни и наслаждения каждым моментом без спешки. Идея этого дня была основана в Италии в 2007 году ассоциацией «Искусство жить медленно» (The Art of Living Slowly).

Основной лозунг дня - «Не спеши и наслаждайся моментом» - поощряет людей прекратить суету и сосредоточиться на моменте. Поскольку сегодняшний мир часто требует быстрых решений и постоянной активности, важно вспомнить, что время для себя и для близких, а также простые радости жизни, имеют огромное значение.

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День «Сделай что-то на благо других, даже если тебе это неудобно» - это день, посвященный проявлению доброты и самопожертвования во имя других, даже если это выходит за пределы зоны комфорта. Этот день напоминает о важности помощи тем, кто нуждается в поддержке, даже если иногда это требует от нас некоторых жертв или неудобств.

Цель этого дня - напомнить людям, как даже малейшее проявление доброты может изменить жизнь другого человека.

Идея заключается в том, чтобы побудить к помощи другим, даже если это требует отказа от удобства или собственного комфорта. Это день о том, чтобы подумать не только о себе, но и о других, и делать добро, даже если это требует некоторых жертв или усилий.

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26 февраля в церковном календаре почитается память святого Порфирия, епископа Газского. Он родился около 346 года в Салониках (Македония) в зажиточной и благородной семье. Уже в молодом возрасте Порфирий решил посвятить свою жизнь Богу, поступив в скитский монастырь в Египте, где провел пять лет. После этого он отправился в Иерусалим, чтобы посетить святые места, и поселился в пещере над рекой Иордан.

В 385 году его рукоположили в священники, а в 396 году он стал епископом Газы, где работал 24 года. Святой Порфирий умер в 420 году, оставив наследие служения и преданности Богу.

По новому календарю в этот день именины празднуют Иван, Николай, Петр, Сергей, Анна.

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