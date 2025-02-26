День термоса, День рожевої сорочки, Всесвітній день неквапливості: що святкують 26 лютого

Сьогодні, 26 лютого, у світі відзначається День термоса — день, присвячений одному з найкорисніших винаходів у повсякденному житті, пише УНН.

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26 лютого у світі відзначають День термоса. Цей день нагадує нам про зручність і технологічність термосів, що дозволяють насолоджуватися улюбленими напоями в будь-який час, де б ми не були.

Термоси стали надійними супутниками людей, які прагнуть вести здоровий спосіб життя, дбати про своє здоров’я та планету. Цей день також нагадує нам про важливість обирати продукти, що підтримують екологічні цінності, і робити свідомий вибір на користь довговічних та безпечних речей.

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День рожевої сорочки, що відзначається щорічно в останню середу лютого, став важливою подією на міжнародному рівні. Ініціатива, започаткована в Канаді та Новій Зеландії, має на меті підвищити обізнаність про проблему булінгу та сприяти розвитку культури доброти та інклюзії.

Спочатку День рожевої сорочки був простим актом солідарності, але з часом переріс у міжнародну ініціативу, що об’єднує мільйони людей у боротьбі з булінгом. Одягаючи рожеве та беручи участь у заходах, ми можемо змінити життя тих, хто постраждав від насильства, та сприяти формуванню суспільства, в якому кожна людина почувається в безпеці та отримує належну повагу.

День рожевої сорочки є важливим нагадуванням, що кожен з нас може зробити свій внесок у боротьбу з булінгом.

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26 лютого також відзначається Всесвітній день фісташок — свято, яке присвячене одному з найпопулярніших горіхів у світі. Фісташка не тільки додає смаку багатьом стравам, а й має численні корисні властивості для здоров’я, зокрема підтримує серцево-судинну систему, покращує роботу травної системи та є чудовим джерелом антиоксидантів

Фісташки, які часто називають "зеленим золотом", мають надзвичайно багату історію, що налічує тисячі років. Їх батьківщина — Центральна Азія та Близький Схід, зокрема Іран, де ці горіхи вирощуються вже понад 2 000 років. У стародавній Персії фісташки цінували не тільки за їх смакові якості, а й за їх статус як символу багатства і знатності. Вони використовувалися як цінні подарунки між царськими особами і навіть згадуються в Біблії.

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Всесвітній день неквапливості відзначається щорічно, і цей день став чудовою нагодою для того, щоб звернути увагу на важливість уповільнення темпу життя і насолоджування кожним моментом без поспіху. Ідея цього дня була започаткована в Італії у 2007 році асоціацією "Мистецтво жити повільно" (The Art of Living Slowly).

Основне гасло дня — "Не поспішай і насолоджуйся моментом" — заохочує людей припинити метушню і зосередитись на моменті. Оскільки сьогоднішній світ часто вимагає швидких рішень та постійної активності, важливо згадати, що час для себе та для близьких, а також прості радощі життя, мають величезне значення.

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День "Зроби щось на благо інших, навіть якщо тобі це незручно" – це день, присвячений виявленню доброти та самопожертви в ім’я інших, навіть якщо це виходить за межі зони комфорту. Цей день нагадує про важливість допомоги тим, хто потребує підтримки, навіть якщо іноді це потребує від нас деяких жертв чи незручностей.

Мета цього дня – нагадати людям, як навіть найменший прояв доброти може змінити життя іншої людини.

Ідея полягає в тому, щоб спонукати до допомоги іншим, навіть якщо це вимагає відмови від зручності або власного комфорту. Це день про те, щоб подумати не лише про себе, але й про інших, і робити добро, навіть якщо це вимагає деяких жертв чи зусиль.

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26 лютого в церковному календарі вшановується пам’ять святого Порфирія, єпископа Газського. Він народився близько 346 року в Салоніках (Македонія) в заможній та шляхетній родині. Вже в молодому віці Порфирій вирішив присвятити своє життя Богу, вступивши в скитський монастир в Єгипті, де провів п’ять років. Після цього він вирушив до Єрусалиму, щоб відвідати святі місця, і оселився в печері над річкою Йордан.

У 385 році його висвятили на священика, а у 396 році він став єпископом Гази, де працював 24 роки. Святий Порфирій помер у 420 році, залишивши спадщину служіння і відданості Богові.

За новим календарем в цей день іменини святкують Іван, Микола, Петро, Сергій, Ганна.

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