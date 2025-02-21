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Глава УГКЦ обговорив з представницею адміністрації Трампа релігійні переслідування на ТОТ України

Київ • УНН

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Блаженніший Святослав зустрівся з Полою Уайт-Кейн в "Офісі Віри" Білого дому. Обговорили ситуацію з релігійними переслідуваннями на окупованих територіях України та питання звільнення ув'язнених священників.

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав зустрівся 20 лютого 2025 року в Білому домі з очільницею "Офісу Віри" Полою Уайт-Кейн. Під час зустрічі він детально розповів про переслідування християн на окупованих територіях України, зокрема про обмеження діяльності релігійних організацій, руйнування церков і викрадення священників. Про це повідомляє Українська Греко-Католицька Церква, пише УНН.

Деталі 

20 лютого 2025 року в Білому домі Блаженніший Святослав, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, зустрівся Полою Уайт-Кейн, з очільницею "Офісу Віри", який було засновано два тижні тому президентом Дональдом Трампом із завданням підтримки релігійних громад і захисту релігійної свободи в США.

Очевидно, що ми говорили про питання релігійної свободи в Україні, зокрема на окупованих територіях. Я зробив короткий екскурс в історію релігійної свободи в Україні після падіння срср і пояснив, що для православних, католиків, протестантів, євреїв і мусульман існування української держави гарантує релігійну свободу. Натомість повернення до радянського союзу, який прагне відновити путін, означає повернення до катакомб і знищення нашої Церкви,

зазначив Глава УГКЦ.

Зокрема, учасники делегації поділилися з Полою Уайт-Кейн та її заступницею Дженніфер Корн інформацією про обмеження діяльності релігійних організацій на окупованих територіях, руйнування церков та священників і пасторів, які перебувають у полоні. 

Завдяки посередництву Апостольської столиці нам вдалося звільнити наших отців Івана Левицького і Богдана Гелету, але у протестантських пасторів немає нікого, хто б на найвищому рівні говорив за них. Тому я став їхнім адвокатом перед очільницею офісу, просячи про їхнє звільнення,

- підкреслив Блаженніший Святослав.

Катують, викрадають та руйнують: як окупанти нищать релігійні громади 06.02.25, 16:03 • 48700 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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