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Глава УГКЦ обсудил с представительницей администрации Трампа религиозные преследования на ВОТ Украины

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Блаженнейший Святослав встретился с Полой Уайт-Кейн в "Офисе Веры" Белого дома. Обсудили ситуацию с религиозными преследованиями на оккупированных территориях Украины и вопрос освобождения заключенных священников.

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав встретился 20 февраля 2025 года в Белом доме с главой "Офиса Веры" Полой Уайт-Кейн. Во время встречи он подробно рассказал о преследовании христиан на оккупированных территориях Украины, в частности об ограничении деятельности религиозных организаций, разрушении церквей и похищении священников. Об этом сообщает Украинская Греко-Католическая Церковь, пишет УНН.

Детали 

20 февраля 2025 года в Белом доме Блаженнейший Святослав, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви, встретился с Полой Уайт-Кейн, с главой "Офиса Веры", который был основан две недели назад президентом Дональдом Трампом с задачей поддержки религиозных общин и защиты религиозной свободы в США.

Очевидно, что мы говорили о вопросах религиозной свободы в Украине, в частности на оккупированных территориях. Я сделал краткий экскурс в историю религиозной свободы в Украине после падения сср и объяснил, что для православных, католиков, протестантов, евреев и мусульман существование украинского государства гарантирует религиозную свободу. Зато возвращение к советскому союзу, который стремится восстановить путин, означает возвращение в катакомбы и уничтожение нашей Церкви,

отметил Глава УГКЦ.

В частности, участники делегации поделились с Полой Уайт-Кейн и ее заместителем Дженнифер Корн информацией об ограничении деятельности религиозных организаций на оккупированных территориях, разрушении церквей и священников и пасторов, находящихся в плену. 

Благодаря посредничеству Апостольской столицы нам удалось освободить наших отцов Ивана Левицкого и Богдана Гелету, но у протестантских пасторов нет никого, кто бы на самом высоком уровне говорил за них. Поэтому я стал их адвокатом перед главой офиса, прося об их освобождении,

- подчеркнул Блаженнейший Святослав.

Пытают, похищают и разрушают: как оккупанты уничтожают религиозные общины06.02.25, 16:03 • 48556 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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