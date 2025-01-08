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Білий дім запроваджує нову мітку безпеки для "розумних" пристроїв: подробиці

Київ • УНН

 • 27049 перегляди

США представили Cyber Trust Mark - спеціальну мітку для оцінки кібербезпеки інтернет-пристроїв. Сертифікація буде добровільною, але з 2027 року уряд купуватиме лише пристрої з цією міткою.

Білий дім представив нову мітку для інтернет-пристроїв, таких як розумні термостати, радіоняні, додатки для управління освітленням та інші пристрої з підключенням до мережі. Ця мітка дозволить споживачам оцінювати рівень кібербезпеки цих популярних продуктів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Cyber Trust Mark – це стилізована емблема у вигляді щита з деталями, схожими на мікросхему. Вона має стати зручним і швидким способом для американців визначити, наскільки захищений певний розумний продукт, подібно до позначок Міністерства сільського господарства США на продуктах харчування або рейтингу Energy Star на побутовій техніці.

Компанії, які прагнуть отримати цю мітку для своїх продуктів, повинні відповідати стандартам кібербезпеки, розробленим Національним інститутом стандартів і технологій США (NIST), та пройти тестування у сертифікованих лабораторіях

- пише Reuters.

За інформацією видання, дедалі більше повсякденних пристроїв підключаються до інтернету: гаражні двері, фітнес-трекери, камери спостереження, голосові асистенти, навіть духовки та сміттєві баки. Це надає користувачам нові зручності, але також створює нові ризики.

Кожен із цих пристроїв є цифровими дверима, які кіберзловмисники прагнуть відкрити

- зазначила заступниця радника з національної безпеки США з питань кібербезпеки Енн Нойбергер.

Отримання мітки є добровільним. Однак Нойбергер висловила сподівання, що споживачі почнуть вимагати цю позначку, заявляючи: "Я не хочу підключати ще один пристрій у своєму домі – камеру чи монітор для немовлят – якщо це загрожує моїй конфіденційності".

Спочатку уряд планує зосередитися на споживчих пристроях, таких як камери, а згодом перейти до домашніх і офісних маршрутизаторів та розумних лічильників. Продукти з цією міткою можуть з’явитися у продажу вже цього року.

У свої останні дні адміністрація президента Джо Байдена планує підписати виконавчий указ, згідно з яким з 2027 року уряд США буде купувати лише пристрої з міткою Cyber Trust Mark. Нойбергер додала, що програма має двопартійну підтримку.

Нагадаємо

У 2025 році штучний інтелект стане більш спеціалізованим та орієнтованим на конкретні бізнес-завдання. Кібербезпека еволюціонує через нові загрози, а компанії переглянуть підходи до хмарних технологій та інфраструктури.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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