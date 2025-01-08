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Белый дом вводит новую метку безопасности для "умных" устройств: подробности

Белый дом вводит новую метку безопасности для "умных" устройств: подробности

Киев  •  УНН

 • 5218 просмотра

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США представили Cyber Trust Mark - специальную метку для оценки кибербезопасности интернет-устройств. Сертификация будет добровольной, но с 2027 года правительство будет покупать только устройства с этой меткой.

Белый дом представил новую метку для интернет-устройств, таких как умные термостаты, радионяни, приложения для управления освещением и другие устройства с подключением к сети. Эта метка позволит потребителям оценивать уровень кибербезопасности этих популярных продуктов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Cyber Trust Mark - это стилизованная эмблема в виде щита с деталями, похожими на микросхему. Она должна стать удобным и быстрым способом для американцев определить, насколько защищен определенный умный продукт, подобно отметкам Министерства сельского хозяйства США на продуктах питания или рейтинга Energy Star на бытовой технике.

Компании, которые стремятся получить эту метку для своих продуктов, должны соответствовать стандартам кибербезопасности, разработанным Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST), и пройти тестирование в сертифицированных лабораториях

- пишет Reuters.

По информации издания, все больше повседневных устройств подключаются к интернету: гаражные двери, фитнес-трекеры, камеры наблюдения, голосовые ассистенты, даже духовки и мусорные баки. Это предоставляет пользователям новые удобства, но также создает новые риски.

Каждое из этих устройств является цифровой дверью, которую киберзлоумышленники стремятся открыть

- отметила заместитель советника по национальной безопасности США по вопросам кибербезопасности Энн Нойбергер.

Получение метки является добровольным. Однако Нойбергер выразила надежду, что потребители начнут требовать эту отметку, заявляя: "Я не хочу подключать еще одно устройство в своем доме - камеру или монитор для младенцев - если это угрожает моей конфиденциальности".

Сначала правительство планирует сосредоточиться на потребительских устройствах, таких как камеры, а затем перейти к домашним и офисным маршрутизаторам и умным счетчикам. Продукты с этой меткой могут появиться в продаже уже в этом году.

В свои последние дни администрация президента Джо Байдена планирует подписать исполнительный указ, согласно которому с 2027 года правительство США будет покупать только устройства с меткой Cyber Trust Mark. Нойбергер добавила, что программа имеет двухпартийную поддержку.

Напомним

В 2025 году искусственный интеллект станет более специализированным и ориентированным на конкретные бизнес-задачи. Кибербезопасность эволюционирует из-за новых угроз, а компании пересмотрят подходы к облачным технологиям и инфраструктуре.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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