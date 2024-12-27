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В Украине ввели новый государственный праздник - День межнационального согласия

В Украине ввели новый государственный праздник - День межнационального согласия

Киев  •  УНН

 • 7344 просмотра

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В Украине появился новый государственный праздник, который будут отмечать ежегодно 21 мая. Президент подписал указ об установлении Дня межнационального согласия и культурного разнообразия.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями национальных сообществ и коренных народов Украины и объявил о введении в Украине Дня межнационального согласия и культурного разнообразия, который будут отмечать ежегодно 21 мая, передает УНН.

«Встретился с представителями национальных сообществ и коренных народов Украины. Благодарен всем за единство в защите нашего государства и нашей общей независимости в войне, на фронте, где есть представители всех наших народов - все общины Украины. Благодарен за тот внутренний мир в Украине, который характеризует наше государство и помогает выстоять в это время», - написал Зеленский.

Во время встречи Президент объявил о введении нового государственного праздника.

«Ежегодно на 21 мая будет День межнационального согласия и культурного разнообразия. Это не только ваш... я считаю, что это важно для всей Украины, но это ваш день, чтобы подчеркнуть то, что мы в Украине имеем и обязательно сохраним наше умение быть вместе, вместе независимыми украинцам», - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Зеленский с «целью укрепления единства и согласия украинского народа, утверждения украинской национальной и гражданской идентичности, содействия свободному развитию культурного разнообразия коренных народов и национальных меньшинств (сообществ) Украины, засвидетельствования уважения к их вкладу в отстаивание государственного суверенитета и независимости Украины, в вооруженную борьбу с государством-агрессором» постановил установить в Украине День межнационального согласия и культурного разнообразия, который отмечать ежегодно 21 мая.

Соответствующий указ №883/2024 подписан 27 декабря.

В августе Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести провела опрос о необходимости введения нового государственного праздника - «Дня межнационального согласия в Украине».

«Целью этого праздника является объединение украинского общества, защита прав национальных меньшинств и коренных народов Украины, а также чествование их вклада в этнокультурное богатство нашего государства», - заявляли ДЕСС.

21 мая в мире отмечается международный праздник - Всемирный день культурного разнообразия для диалога и развития, который способствует продвижению вопросов культурного разнообразия.

День культурного разнообразия дает возможность помочь общинам понять ценность каждой культуры и научиться жить вместе в гармонии. Этот праздник был создан как следствие разрушения статуй Будды Бамияна в Афганистане в 2001 году.

Павел Башинский

Павел Башинский

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