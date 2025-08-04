На Харківщині проти ЗСУ б’ються найманці з Китаю та низки країн Азії та Африки - Зеленський

Президент Зеленський зафіксував участь найманців з Китаю, Пакистану, Таджикистану, Узбекистану та країн Африки у боях на Вовчанському напрямку. Інформацію надано командирами під час візиту Президента.

Президент України Володимир Зеленський заявив про участь найманців з Китаю, Пакистану та низки країн Азії та Африки в боях проти Сил оборони на Вовчанському напрямку. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення Зеленського в Telegram. На Вовчанському напрямку українські військові фіксують участь найманців з Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану і країн Африки - повідомив Зеленський. Президент уточнив, що про це йому розповіли командири, з якими він спілкувався під час візиту на Вовчанський напрямок. Доповнення Президент Володимир Зеленський відвідав поранених українських воїнів у медичному закладі Харкова. Він вручив державні нагороди бійцям та бойовим медикам за службу та захист країни.