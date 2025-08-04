На Харківщині проти ЗСУ б’ються найманці з Китаю та низки країн Азії та Африки - Зеленський

$41.760.05
47.640.10
ukenru
Ексклюзив
15:11 • 2774 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
12:41 • 11587 перегляди
Австрійський суд дозволив Нафтогазу стягнути понад 120 млн євро активів з рф
Ексклюзив
12:06 • 25677 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
11:14 • 57648 перегляди
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України
Ексклюзив
10:06 • 43028 перегляди
росіяни почали додавати у "шахеди" легкозаймисту суміш, щоб викликати більше пожеж - експерт
4 серпня, 07:56 • 53268 перегляди
Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ та 15 керівників російських музеїв
Ексклюзив
4 серпня, 07:35 • 61517 перегляди
Ендокринологиня розкрила переваги та ризики датчиків моніторингу глюкози
Ексклюзив
4 серпня, 07:19 • 63329 перегляди
У Житомирі 17-річну дівчину підозрюють у жорстокому вбивстві свого хлопця
4 серпня, 01:37 • 59300 перегляди
Трамп назвав ймовірну дату візиту свого спецпредставника Віткоффа до росії
3 серпня, 10:28 • 78954 перегляди
"Є домовленість про обмін 1200 полонених": Зеленський обговорив із Умєровим та Єрмаком підготовку нової зустрічі в Стамбулі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2.4м/с
40%
749мм
Популярнi новини
Нічна атака рф дронами на Київщину зачепила один з районів: показали наслідкиPhoto4 серпня, 05:54 • 83393 перегляди
Трамп відповів, що може зробити рф для уникнення санкційVideo4 серпня, 06:13 • 18876 перегляди
Прем'єр Індії Моді зухвало реагує на тиск Трампа щодо закупівель російської нафти - Bloomberg4 серпня, 06:35 • 54607 перегляди
Хмельниччина зазнала ворожої атаки, попередньо без жертв - ОВА4 серпня, 06:42 • 80838 перегляди
Хмельниччина зазнала атак рф уночі, вранці та вдень: є пошкодження, без жертв4 серпня, 09:24 • 51856 перегляди
Публікації
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
Ексклюзив
15:11 • 2774 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
Ексклюзив
12:06 • 25677 перегляди
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України11:14 • 57648 перегляди
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 216532 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 305018 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Стів Віткофф
Джастін Бібер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Китай
Харків
Реклама
УНН Lite
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto13:38 • 8492 перегляди
Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ13:37 • 4122 перегляди
Вчетверте став батьком: Сергій Притула поділився зворушливою світлиною з новонародженим синомPhoto4 серпня, 09:23 • 14687 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 336038 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 145546 перегляди
Актуальне
Вашингтон пост
Безпілотний літальний апарат
С-300
Bild
Шахед-136

На Харківщині проти ЗСУ б’ються найманці з Китаю та низки країн Азії та Африки - Зеленський

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Президент Зеленський зафіксував участь найманців з Китаю, Пакистану, Таджикистану, Узбекистану та країн Африки у боях на Вовчанському напрямку. Інформацію надано командирами під час візиту Президента.

На Харківщині проти ЗСУ б’ються найманці з Китаю та низки країн Азії та Африки - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про участь найманців з Китаю, Пакистану та низки країн Азії та Африки в боях проти Сил оборони на Вовчанському напрямку. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення Зеленського в Telegram.

На Вовчанському напрямку українські військові фіксують участь найманців з Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану і країн Африки 

- повідомив Зеленський.

Президент уточнив, що про це йому розповіли командири, з якими він спілкувався під час візиту на Вовчанський напрямок.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський відвідав поранених українських воїнів у медичному закладі Харкова. Він вручив державні нагороди бійцям та бойовим медикам за службу та захист країни.

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Таджикистан
Узбекистан
Китай
Володимир Зеленський
Україна
Пакистан
Харків