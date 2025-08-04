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На Харьковщине против ВСУ сражаются наемники из Китая и ряда стран Азии и Африки - Зеленский

Киев • УНН

 • 626 просмотра

Президент Зеленский зафиксировал участие наемников из Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и стран Африки в боях на Волчанском направлении. Информация предоставлена командирами во время визита Президента.

На Харьковщине против ВСУ сражаются наемники из Китая и ряда стран Азии и Африки - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об участии наемников из Китая, Пакистана и ряда стран Азии и Африки в боях против Сил обороны на Волчанском направлении. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

На Волчанском направлении украинские военные фиксируют участие наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки 

- сообщил Зеленский.

Президент уточнил, что об этом ему рассказали командиры, с которыми он общался во время визита на Волчанское направление.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский посетил раненых украинских воинов в медицинском учреждении Харькова. Он вручил государственные награды бойцам и боевым медикам за службу и защиту страны.

Павел Зинченко

Войнаполитика
Таджикистан
Узбекистан
Китай
Владимир Зеленский
Украина
Пакистан
Харьков