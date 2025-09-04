$41.360.01
Почти 600 белорусов заключили контракты с армией рф в начале 2025 года

Киев • УНН

 • 2 просмотра

По меньшей мере 596 граждан беларуси заключили контракты с вооруженными силами рф в первые шесть месяцев 2025 года. Белорусские власти не возбуждают дела против наемников, несмотря на уголовную ответственность за участие в конфликтах.

Почти 600 белорусов заключили контракты с армией рф в начале 2025 года

По меньшей мере 596 граждан беларуси заключили контракты с вооруженными силами рф в первые шесть месяцев 2025 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект "Хочу жить".

беларусь, страна с населением меньшим, чем в москве, закрывает глаза на то, что тысячи ее граждан и выходцев идут на смерть за несколько тысяч долларов. Местный режим готов приносить их в жертву кремлю, оплачивая лояльность империи, на чьих деньгах и штыках сегодня держится власть в стране

- говорится в сообщении.

Ранее был обнародован список из 742 наемников из беларуси, которые воевали или воюют против Украины. Среди них подтверждено по меньшей мере 96 погибших.

россия активно вербует иностранцев в так называемые "мясные подразделения", используя социальную и экономическую уязвимость людей в разных странах. В то же время в беларуси, несмотря на наличие уголовной ответственности за наемничество (ст. 133 УК РБ), с 2014 года не было возбуждено ни одного дела против граждан, воюющих на стороне рф.

Аналитики подчеркивают, что белорусские власти закрывают глаза на участие своих граждан в войне, фактически позволяя кремлю использовать их как "пушечное мясо".

Напомним

Также россия привлекает молодежь из Африки, Азии и Латинской Америки для производства ударных дронов в особой экономической зоне "Алабуга". Им обещают высокие зарплаты, но заставляют собирать дроны, которые используются для ударов по Украине.

Вероника Марченко

Война в УкраинеПолитика
Беларусь
Украина