Враг повредил энергообъект в Одесской области, есть перебои со светом и теплом - ОВА

$42.180.02
49.230.00
ukenru
04:00 • 6286 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 19472 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 32121 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 27423 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 49958 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 35524 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 35173 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 45855 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 51288 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 43737 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
83%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Эвакуационный поезд доставил семьи из Днепропетровщины в Мукачево: подробностиPhoto5 декабря, 21:40 • 10410 просмотра
Орбан повышает ставки: Венгрия отказалась выпускать еврооблигации для помощи Украине5 декабря, 21:59 • 7670 просмотра
кадыров обещает "жесткий ответ" Украине после атаки дрона на грозныйVideo5 декабря, 22:31 • 14018 просмотра
Ракетная опасность по всей Украине: зафиксирован взлет МиГ-31К, в нескольких городах взрывы5 декабря, 23:54 • 13549 просмотра
"Ты даже не в игре": советник путина отреагировал на "недоверие" Мерца к посредничеству США в мирных переговорахPhoto03:34 • 12827 просмотра
публикации
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 20335 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 35738 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 49958 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 46827 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 80264 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Фридрих Мерц
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Киевская область
Fastiv
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 20447 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 28709 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 31108 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 45048 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 44541 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Крылатая ракета
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"

Враг повредил энергообъект в Одесской области, есть перебои со светом и теплом - ОВА

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Ночью 6 декабря враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками, повредив энергообъект. Зафиксированы перебои в электро- и теплоснабжении, критическая инфраструктура переведена на генераторы.

Враг повредил энергообъект в Одесской области, есть перебои со светом и теплом - ОВА

Ночью 6 декабря враг снова ударил по гражданской инфраструктуре Одесской области ударными беспилотниками, поврежден энергообъект. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Несмотря на активную работу ПВО, поврежден объект энергетики, без дальнейшего возгорания. Жертв и пострадавших, к счастью, нет

- сообщил Кипер.

По его словам, зафиксированы перебои в электро- и теплоснабжении.

Специалисты уже работают над устранением последствий. Критическая инфраструктура переведена на генераторы. Развернуто 9 пунктов несокрушимости для помощи населению

- резюмировал Кипер.

Напомним

В ночь на 6 декабря РФ совершила очередную массированную атаку.

Антонина Туманова

Война в Украине
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Олег Кипер
Одесская область