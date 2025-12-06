Враг повредил энергообъект в Одесской области, есть перебои со светом и теплом - ОВА
Киев • УНН
Ночью 6 декабря враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками, повредив энергообъект. Зафиксированы перебои в электро- и теплоснабжении, критическая инфраструктура переведена на генераторы.
Ночью 6 декабря враг снова ударил по гражданской инфраструктуре Одесской области ударными беспилотниками, поврежден энергообъект. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Несмотря на активную работу ПВО, поврежден объект энергетики, без дальнейшего возгорания. Жертв и пострадавших, к счастью, нет
По его словам, зафиксированы перебои в электро- и теплоснабжении.
Специалисты уже работают над устранением последствий. Критическая инфраструктура переведена на генераторы. Развернуто 9 пунктов несокрушимости для помощи населению
