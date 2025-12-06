$42.180.02
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиції
5 грудня, 18:15
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили
5 грудня, 14:41
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонники
5 грудня, 11:17
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський
4 грудня, 16:56
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ворог пошкодив енергооб'єкт на Одещині, є перебої зі світлом та теплом - ОВА

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Вночі 6 грудня ворог атакував Одещину ударними безпілотниками, пошкодивши енергооб'єкт. Зафіксовано перебої в електро- та теплопостачанні, критична інфраструктура переведена на генератори.

Ворог пошкодив енергооб'єкт на Одещині, є перебої зі світлом та теплом - ОВА

Вночі 6 грудня ворог знову вдарив по цивільній інфраструктурі Одещини ударними безпілотниками, пошкоджено енергооб’єкт. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкт енергетики, без подальшого загорання. Жертв і постраждалих, на щастя, немає 

- повідомив Кіпер.

За його словами, зафіксовано перебої в електро- та теплопостачанні.

Фахівці вже працюють над усуненням наслідків. Критична інфраструктура переведена на генератори. Розгорнуто 9 пунктів незламності для допомоги населенню 

- резюмував Кіпер.

Нагадаємо

У ніч на 6 грудня рф здійснила чергову масовану атаку.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Олег Кіпер
Одеська область