Ворог пошкодив енергооб'єкт на Одещині, є перебої зі світлом та теплом - ОВА
Київ • УНН
Вночі 6 грудня ворог атакував Одещину ударними безпілотниками, пошкодивши енергооб'єкт. Зафіксовано перебої в електро- та теплопостачанні, критична інфраструктура переведена на генератори.
Вночі 6 грудня ворог знову вдарив по цивільній інфраструктурі Одещини ударними безпілотниками, пошкоджено енергооб’єкт. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкт енергетики, без подальшого загорання. Жертв і постраждалих, на щастя, немає
За його словами, зафіксовано перебої в електро- та теплопостачанні.
Фахівці вже працюють над усуненням наслідків. Критична інфраструктура переведена на генератори. Розгорнуто 9 пунктів незламності для допомоги населенню
Нагадаємо
У ніч на 6 грудня рф здійснила чергову масовану атаку.