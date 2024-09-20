Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

В Киеве зафиксирован один из самых высоких уровней загрязнения воздуха в мире, и это заставляет жителей принимать дополнительные меры безопасности. Кандидат медицинских наук, врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины и эксперт общественного здоровья Отто Стойка рассказал в комментарии журналисту УНН, как уберечься от воздействия загрязненного воздуха.

В первую очередь на работе или дома нужно увлажнять воздух - это может быть увлажнитель воздуха, а если такого нет, то нужно сделать влажную уборку. Также не стоит проветривать квартиру и по возможности надо пить больше жидкости - говорит Стойка.

Он советует есть больше овощей и фруктов - это поможет в снижении интоксикации. Также не стоит заниматься спортом на открытом воздухе.

Врач замечает, если в помещении чувствуется запах с улицы, то нужно провентилировать комнату где вы находитесь.

"Если вам таки нужно выйти на улицу, то стоит надеть маску, перед тем увлажнив ее и делать это периодически. Использование простой маски мало чем поможет, но если ее периодически увлажнять простой водой, то она будет задерживать вредные частицы", - добавил Стойка.

Он говорит, что стоит ограничить пребывание на улице, ведь кратковременное пребывание - не критично.

Также он советует одевать головные уборы, ведь волосы пропитываются больше чем другие части тела, но самое главное, чтобы этот смог меньше попадал в дыхательные пути.

"Периодически вы можете умываться, полоскать горло и нос", - добавил Стойка.

Врач отмечает, что особое внимание надо уделять безопасности детей, ведь они более уязвимы - их дыхательная система работает хуже, чем у взрослых.

Для младенцев можно создавать свой отдельный микроклимат, можно накрыть их кроватку увлажняющей тканью, чтобы снаружи не попадал загрязненный воздух. Если малыш на грудном вскармливании, то опасность немного меньше, но если на смешанном питании, то стоит следить за водным балансом и давать бутилированную воду - подчеркнул он.

Стойка говорит, что при необходимости на улицу можно выходить когда уровень загрязнения снизится до показателя "желтый уровень", а также ориентироваться по собственным ощущениям.

Также врач советует курильщикам ограничить курение.

"Если человек курит при таком уровне загрязненности воздуха, то риски для него повышаются. Желательно курильщикам ограничить курение в такие дни. Можно использовать средства помощи в прекращении курения - пластыри, жвачки или другие никотинозаместительные препараты", - добавил Стойка.

Напомним

По состоянию на 9:30 пятницы, 18 сентября, Киев занял первое место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом по данным IQAir. КГГА рекомендует закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды.

Вероятными причинами загрязнения воздуха стали пожары в экосистемах, в частности возгорания лесов, а также значительная разница между температурой воздуха ночью и днем. В то же время, ГСЧС и Столичный лесной офис говорят, что все лесные пожары в Киевской области, которые возникали в последнее время локализованы или уже и ликвидированы и не могут быть причиной такого загрязнения воздуха, которое тем временем наблюдается и в прилегающих к Киевщине областях.