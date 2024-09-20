Горіння торф'яників: в Міндовкіллі назвали нову причину забруднення повітря у Києві

Причиною погіршення якості повітря в Києві є горіння торф'яників, інших екосистем та осінні перепади температур, заявили у п'ятницю у Міндовкіллі, передає УНН.

Станом на 10:00 у повітрі м.Києва та його околицях фіксується значне перевищення дрібнодисперсних частинок (пил, сажа, дим). Причина - горіння торф'яників, основним викидом яких є тонкодисперсні частки (PM2.5 та PM10), які є компонентами диму