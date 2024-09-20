Горіння торф'яників: в Міндовкіллі назвали нову причину забруднення повітря у Києві
Київ • УНН
У Києві зафіксовано перевищення дрібнодисперсних частинок через горіння торф'яників. Міндовкілля надало рекомендації щодо зменшення негативного впливу забруднення на здоров'я.
Причиною погіршення якості повітря в Києві є горіння торф'яників, інших екосистем та осінні перепади температур, заявили у п'ятницю у Міндовкіллі, передає УНН.
Станом на 10:00 у повітрі м.Києва та його околицях фіксується значне перевищення дрібнодисперсних частинок (пил, сажа, дим). Причина - горіння торф'яників, основним викидом яких є тонкодисперсні частки (PM2.5 та PM10), які є компонентами диму
Тож щоб зменшити можливий негативний вплив на здоров'я від забруднення повітря у відомстві рекомендують:
- обмежити перебування на вулиці;
- утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі;
- щільно зачиняти вікна та двері;
- відмовиться від провітрювання квартири за можливості користуватися системами кондиціонування та очищення повітря;
- проводити вологе прибирання у житлових приміщеннях;
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день;
- якщо ви маєте захворювання органів дихальної системи, піклуйтеся про те, щоб у вас із собою завжди були необхідні ліки;
- у разі погіршення самопочуття зверніться до лікаря.
У Міндовкіллі вказали, що особливу увагу на ці поради мають звернути люди із хворобами дихальної та серцево-судинної систем.
Забруднення повітря у Києві та інших регіонах: рекомендації лікаря для безпеки здоров’я20.09.24, 10:38 • 129565 переглядiв
У відомстві нагадали, що щороку восени через перепади температур вдень та вночі відбуваються температурні інверсії, які викликають накопичення шкідливих речовин в приземному шарі повітря. Тепле повітря і вологість призводять до туману, шкідливі речовини з різних джерел викидів майже не розсіюються. Це впливає на якість повітря та показники забруднення.
Стан повітря та радіаційний фон можна відстежувати в режимі реального часу на вебресурсі Міндовкілля "Екозагроза".
Доповнення
Раніше в Міндовкіллі заявляли, що ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря у столиці є лісові пожежі у Дубечанському, Новосілківському та Феневицькому лісництвах Київської області, а також сезонні перепади температур.
Втім після цього ДП "Ліси України" заявило, що всі пожежі на територіях державного підприємства в Київській області ліквідовані. Смог у столиці виник з інших причин, а якість повітря погіршилась через інші фактори.