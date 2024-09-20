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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Горение торфяников: в Миндовкилле назвали новую причину загрязнения воздуха в Киеве

Горение торфяников: в Миндовкилле назвали новую причину загрязнения воздуха в Киеве

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 08:23  •  1172 просмотра

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В Киеве зафиксировано превышение мелкодисперсных частиц из-за горения торфяников. Минприроды предоставило рекомендации по уменьшению негативного влияния загрязнения на здоровье.

Причиной ухудшения качества воздуха в Киеве является горение торфяников, других экосистем и осенние перепады температур, заявили в пятницу в Миндовкилле, передает УНН.

По состоянию на 10:00 в воздухе Киева и его окрестностях фиксируется значительное превышение мелкодисперсных частиц (пыль, сажа, дым). Причина - горение торфяников, основным выбросом которых являются тонкодисперсные частицы (PM2.5 и PM10), которые являются компонентами дыма

- говорится в заявлении Минприроды в Facebook.

Поэтому чтобы уменьшить возможное негативное влияние на здоровье от загрязнения воздуха в ведомстве рекомендуют:

  • ограничить пребывание на улице;
  • воздержаться от физической нагрузки на открытом воздухе;
  • плотно закрывать окна и двери;
  • откажется от проветривания квартиры при возможности пользоваться системами кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку в жилых помещениях;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день;
  • если вы имеете заболевания органов дыхательной системы, заботьтесь о том, чтобы у вас с собой всегда были необходимые лекарства;
  • в случае ухудшения самочувствия обратитесь к врачу.

В Миндовкилле указали, что особое внимание на эти советы должны обратить люди с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Забруднення повітря у Києві та інших регіонах: рекомендації лікаря для безпеки здоров’я20 сентября 2024, 07:38 • 21037 просмотров

В ведомстве напомнили, что ежегодно осенью из-за перепадов температур днем и ночью происходят температурные инверсии, которые вызывают накопление вредных веществ в приземном слое воздуха. Теплый воздух и влажность приводят к туману, вредные вещества из различных источников выбросов почти не рассеиваются. Это влияет на качество воздуха и показатели загрязнения.

Состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать в режиме реального времени на веб-ресурсе Минприроды "Экоугроза"

Дополнение 

Ранее в Минэкологии заявляли, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха в столице являются лесные пожары в Дубечанском, Новоселковском и Феневицком лесничествах Киевской области, а также сезонные перепады температур.

Впрочем после этого ГП "Леса Украины" заявило, что все пожары на территориях государственного предприятия в Киевской области ликвидированы. Смог в столице возник по другим причинам, а качество воздуха ухудшилось из-за других факторов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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