У Києві влада заявила, що вода, яка подається в оселі, якісна та безпечна
Київ • УНН
Київводоканал повідомляє про безпечність води в Києві. Хіміко-бактеріологічна лабораторія цілодобово контролює якість води, а показники річкової води відповідають нормам для цієї пори року.
Київводоканал повідомляє про безпечність води в Києві, хіміко-бактеріологічна лабораторія цілодобово контролює якість води, а показники річкової води відповідають нормам для цієї пори року, повідомили у міському Telegram-каналі від КМДА "Київ Комунальний", пише УНН.
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"Київводоканал повідомляє: станом на сьогодні вода, що подається в оселі киян, якісна та безпечна. Хіміко-бактеріологічна лабораторія Деснянської станції цілодобово контролює якість води на усіх етапах очистки, а також моніторить якість річкової води в Десні", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, наразі показники річкової води практично не відрізняються від природних показників для цієї пори року. "Тож технологічна схема Деснянської станції цілком здатна впоратись із водопідготовкою на високому рівні та забезпечити стовідсоткову відповідність водопровідної води чинним нормам ДСанПіН", - сказано у повідомленні.
"Для цього Київводоканал забезпечений всіма необхідними реагентами в повному обсязі", - зазначається у повідомленні.
У Київводоканалі відповіли, чи можуть бути обмеження водопостачання у Києві через забруднення Десни11.09.24, 13:12 • 25000 переглядiв