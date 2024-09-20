В Киеве власти заявили, что вода, которая подается в дома, качественная и безопасная

Киевводоканал сообщает о безопасности воды в Киеве, химико-бактериологическая лаборатория круглосуточно контролирует качество воды, а показатели речной воды соответствуют нормам для этого времени года, сообщили в городском Telegram-канале от КГГА "Киев Коммунальный", пишет УНН.

Детали

"Киевводоканал сообщает: на сегодня вода, подаваемая в дома киевлян, качественная и безопасная. Химико-бактериологическая лаборатория Деснянской станции круглосуточно контролирует качество воды на всех этапах очистки, а также мониторит качество речной воды в Десне", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас показатели речной воды практически не отличаются от естественных показателей для этого времени года. "Поэтому технологическая схема Деснянской станции вполне способна справиться с водоподготовкой на высоком уровне и обеспечить стопроцентное соответствие водопроводной воды действующим нормам ГСанПиН", - говорится в сообщении.

"Для этого Киевводоканал обеспечен всеми необходимыми реагентами в полном объеме", - отмечается в сообщении.

У Київводоканалі відповіли, чи можуть бути обмеження водопостачання у Києві через забруднення Десни