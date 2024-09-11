В Киевводоканале ответили, могут ли быть ограничения водоснабжения в Киеве из-за загрязнения Десны

В случае, если загрязнение, наблюдаемое на Десне, дойдет до Днепра, концентрация будет так разбавлена, что очистные сооружения этого не почувствуют. В случае приближения пятна население Киева будет заблаговременно проинформировано, в том числе, в каких местах могут быть введены какие-то ограничения по водоснабжению. При этом система водоснабжения столицы диверсифицирована, город имеет запасы воды и артезианские скважины, сообщил в среду во время брифинга генеральный директор ЧАО "АК @Киевводоканал" Олег Лысюк, пишет УНН.

Детали

"По поводу Днепровского водозабора, дебет реки Днепр намного выше, чем дебет реки Десна, поэтому если даже какая-то концентрация дойдет до Днепра, она будет настолько разбавлена, что даже сооружения очистные наши этого не почувствуют", - сказал Лысюк в ответ на вопрос, как правильно действовать киевлянам и если все же пятно пройдет и попадет в Днепр, есть ли угроза Днепровскому водозабору.

"Относительно информирования населения, (...) за сутки как минимум мы будем знать ситуацию, когда это пятно дойдет уже по времени до ковша, конечно, мы будем проводить информирование населения города, в таком случае что надо делать, в каких местах могут быть введены какие-то ограничения по водоснабжению. Но это все будет зависеть от той ситуации, с которой мы столкнемся. Могу гарантировать, что заранее, как минимум за сутки, информация до населения о любой угрозе будет доведена", - добавил он.

"Система водоснабжения города Киева, она действительно диверсифицирована. У нас нет одного источника водоснабжения (...) Если такой очень... сценарий маловероятный случится, то некоторые районы города будут с ограниченным водоснабжением. Но при всем этом у нас есть отработанный другой сценарий, есть у нас запасы в резервуарах чистой воды, мы будем держать их на самом высоком уровне, это около там полмиллиона, до 450 000 куб. м воды, которая за период прохождения пятна, как будет использоваться, также будет подаваться вода из артезианских скважин и также при каждом районе специальные точки, переездные комплексы, из которых будет питьевая вода раздаваться. Но я повторяю, это очень маловероятный сценарий", - сказал Лысюк на вопрос, если все-таки предположить самый негативный вариант, если все-таки дойдет пятно до Киева, готовы ли механизмы у администрации Киева к противодействию этому загрязнению и хватит ли Киеву других источников водоснабжения.

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук добавил, что "Киевводфонд будет поддерживать работу бюветных комплексов в постоянной работе даже при отсутствии электропитания".

Ситуация с водой в Киеве на данный момент не вызывает беспокойства - КГГА